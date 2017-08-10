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12:08 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде усилят контроль за транзитными большегрузами

В Волгоградской области продолжается восстановление дорожно-транспортной сети. Ремонт дорог ведется комплексно.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

И чтобы сохранить результат на долгие годы, требуется вложение больших средств и сил. И совсем не в пользу дорожного покрытия в такую жару перегруженные фуры, которые идут через город.

Напомним, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров раскритиковал профильные службы за недостаточный контроль за ограничением передвижения большегрузов по региональным трассам.

Такого масштабного дорожного ремонта волгоградцы не припомнят. Сегодня многие проблемные участки городских магистралей не узнать. Один из них — Третья Продольная магистраль. Сейчас здесь укладывают финишный слой асфальтобетонного покрытия.

Ислам Азизов, бригадир: «Современные методы выполнения работ. Современная техника, современные материалы. Все делается в режиме беспрерывности, чтобы не было прыжков, чтобы не было стыков. Спайки выполняются методом обрезания по грунтовке, соблюдая температурный режим».

Традиционная волгоградская жара делает уязвимым даже самый прочный асфальт. Летом интенсивность потока на дорогах областного центра увеличивается: фуры везут фрукты и овощи с юга России в центральные регионы. Под воздействием многотонных машин на ровном дорожном покрытии появляются колеи. Несмотря на то, что временное ограничение на въезд в город крупногабаритного транспорта действует уже больше двух месяцев, большегрузы по-прежнему встречаются в городе. Волгоградцы, которые уже ощутили все плюсы качественного дорожного покрытия, совсем не рады крупногабаритным фурам в черте областного центра.

Волгоград — транспортный узел федерального значения, и поток машин здесь огромный. Чтобы сохранить городские дороги, глава региона Андрей Бочаров поставил задачу — ужесточить контроль за передвижением крупногабаритного транспорта. Исполнение задачи службами и ведомствами проанализируют в ближайшее время — тех, кто не обеспечил соблюдение правил, привлекут к ответственности.

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