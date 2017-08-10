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12:10 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Зарплаты бюджетников в Красноярском крае проиндексируют

На повышение зарплат работников бюджетной сферы будет выделено 2 млрд рублей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Депутаты Заксобрания Красноярского края обсудили повышение зарплат бюджетников. Индексация коснется персонала учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, социальных работников и других категорий.

Предполагается, что зарплата увеличится у 10,5 тысяч работников краевых и муниципальных учреждений культуры, причем средняя зарплата по региону к концу года должна достигнуть не менее чем 32 тысяч рублей и составит 90% от средней зарплаты в регионе. Также вырастут стимулирующие выплаты, доплаты работникам учреждений.

В учреждениях дополнительного образования заработок увеличится на 10%, а у социальных работников, которые оказывают услуги на дому, оплата труда вырастет наполовину. В результате их средние зарплаты в Красноярске составят 30 тыс. рублей, в других населенных пунктах края — около 28 тыс. руб.

Добавим, до конца года в Красноярском крае на повышение зарплат работников бюджетной сферы будет выделено 2 млрд рублей.

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