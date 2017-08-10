Ремонты домов в Свердловском районе завершены на 50%

Руководитель районной дирекции по Свердловскому району ГУК «Жилфонд» Игорь Жуков проверил ход ремонтов в домах под управлением компании. В целом в ремонтную кампанию этого года вошли 250 домов Свердловского района.

Проверка проходила по адресу ул. Ключевская, 95. В этом году в доме запланирован большой объем работ: замена систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в рамках капитального ремонта, а также комплексный ремонт подъездов по текущему ремонту. В доме необходимо отремонтировать 3 подъезда.

«Мы посоветовались с управляющей компанией и решили подойти к ремонту комплексно, не просто сделать в подъездах косметический ремонт, а заменить окна, светильники, чтобы потом к ним не возвращаться и спокойно планировать другие работы. В этом году средств, накопленных на счете дома хватило на два подъезда, один (последний) мы решили отремонтировать на следующий год, а в этом году заменим там окна», — рассказала Ольга Золотухина, член Совета дома.

На сегодняшний день ремонт завершен в одном из подъездов, во втором идет выравнивание штукатурного слоя. Специалисты вместе с жителями побывали в обоих и высказали свои замечания: в некоторых местах на стенах были неровности. Подрядная организация обязалась всё устранить в кратчайшие сроки.

Контроль качества, как и приёмка работ происходит при участии жителей. Если они не примут работу, то подрядная организация не получит деньги.