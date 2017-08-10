Ремонты домов в Свердловском районе завершены на 50%
В целом в ремонтную кампанию этого года вошли 250 домов Свердловского района.
В целом в ремонтную кампанию этого года вошли 250 домов Свердловского района.
Руководитель районной дирекции по Свердловскому району ГУК «Жилфонд» Игорь Жуков проверил ход ремонтов в домах под управлением компании. В целом в ремонтную кампанию этого года вошли 250 домов Свердловского района.
Проверка проходила по адресу ул. Ключевская, 95. В этом году в доме запланирован большой объем работ: замена систем отопления, горячего и холодного водоснабжения в рамках капитального ремонта, а также комплексный ремонт подъездов по текущему ремонту. В доме необходимо отремонтировать 3 подъезда.
«Мы посоветовались с управляющей компанией и решили подойти к ремонту комплексно, не просто сделать в подъездах косметический ремонт, а заменить окна, светильники, чтобы потом к ним не возвращаться и спокойно планировать другие работы. В этом году средств, накопленных на счете дома хватило на два подъезда, один (последний) мы решили отремонтировать на следующий год, а в этом году заменим там окна», — рассказала Ольга Золотухина, член Совета дома.
На сегодняшний день ремонт завершен в одном из подъездов, во втором идет выравнивание штукатурного слоя. Специалисты вместе с жителями побывали в обоих и высказали свои замечания: в некоторых местах на стенах были неровности. Подрядная организация обязалась всё устранить в кратчайшие сроки.
Контроль качества, как и приёмка работ происходит при участии жителей. Если они не примут работу, то подрядная организация не получит деньги.
«В 2017 году объем ремонтных работ в домах “Жилфонда” по Свердловскому району увеличился на 30% в сравнении с прошлым годом. Если в прошлом году мы выполнили работы на 65,5 миллионов рублей, то в этом году будут произведены работы на сумму более 87 миллионов рублей. На сегодняшний день ремонтные работы завершены более чем на 50%», — рассказал Игорь Жуков, руководитель дирекции по Свердловскому району ГУК «Жилфонд».