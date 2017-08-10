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13:06 (мск), источник: VN.ru

7 тонн киргизской форели не «доплыли» до Новосибирска

Несколько тонн замороженной рыбы не пропустили через российско-казахстанскую границу из-за отсутствия необходимых документов, сообщает Управление Россельхознадзора по Новосибирской области.

Груз свежемороженой радужной форели общим весом 7093 килограмма следовал в Россию из Киргизии транзитом через Казахстан. 8 августа партия рыбы была задержана на границе специалистами Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону.

В ходе осмотра было установлено, что груз перевозился с маркировкой на упаковках, не отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза. В частности, на коробках отсутствовала информация о производителе продукции. В связи с этим форель была возвращена по месту отправления.

Россельхознадзор нередко запрещает ввоз на территорию России той или иной продукции. В июне были развернуты фуры с 600 тоннами арбузов, абрикосов, слив и персиков из-за отсутствия необходимой маркировки на упаковке. Иногда продукцию запрещают к ввозу после лабораторных исследований — так были возвращены 19 тонн узбекских помидор, содержащих в себе опасную американскую моль.

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