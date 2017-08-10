7 тонн киргизской форели не «доплыли» до Новосибирска
Несколько тонн замороженной рыбы не пропустили через
Несколько тонн замороженной рыбы не пропустили через
Груз свежемороженой радужной форели общим весом 7093 килограмма следовал в Россию из Киргизии транзитом через Казахстан. 8 августа партия рыбы была задержана на границе специалистами Россельхознадзора совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону.
В ходе осмотра было установлено, что груз перевозился с маркировкой на упаковках, не отвечающей требованиям технического регламента Таможенного союза. В частности, на коробках отсутствовала информация о производителе продукции. В связи с этим форель была возвращена по месту отправления.
Россельхознадзор нередко запрещает ввоз на территорию России той или иной продукции. В июне были развернуты фуры с 600 тоннами арбузов, абрикосов, слив и персиков