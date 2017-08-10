Казахстанцы считают, что работают много, а получают мало

Источник: Forbes.kz

Однако не всеми аспектами работы респонденты довольны в равной степени.

Исследование проводилось с 4 апреля по 10 мая 2017 года посредством онлайн-опроса, в котором приняли участие 1016 сотрудников казахстанских и международных компаний.

Отношения в коллективе или с руководством удовлетворяют 75% и 74% опрошенных соответственно. В то время как соотношением нагрузки и вознаграждения и компенсационным пакетом доволен в среднем только каждый второй респондент (49% и 50% соответственно). 28% респондентов выразили недовольство уровнем нагрузки и вознаграждения.

Причем среди женщин процент недовольных соотношением нагрузки и вознаграждения и балансом между работой и личной жизнью выше. Так, соотношением нагрузки и вознаграждения полностью или скорее не удовлетворены 32% женщин и всего 23% мужчин, а балансом между работой и личной жизнью — 26% женщин и 17% мужчин соответственно. Таким образом, женщины в большей степени, чем мужчины, страдают от несбалансированности рабочей нагрузки.

«Недовольство сотрудников компенсацией и балансом между работой и личной жизнью объясняется тем, что в кризисный период в связи с сокращениями многие получили дополнительные обязанности. В тот период времени они готовы были мириться с таким положением вещей, так как понимали необходимость такого шага, держались за рабочее место и ценили любую возможность быть полезными для компании. Однако сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, у работодателей стало немного больше возможностей разгрузить сотрудников, но пока не все это делают. Тем временем люди стали уставать от дополнительной работы и обязанностей, что отразилось и на результатах опроса», — комментирует результаты исследования руководитель рекрутинговой компании Antal в Казахстане Анна Ковинская.

Напомним, что по результатам исследования Antal в 2017 зарплата выросла у 48% казахстанцев, а сократилась — всего у 6%. При этом в международных компаниях зарплаты росли чаще, чем в казахстанских. Так зарплата увеличилась у 56% респондентов из международных компаний и только у 34% участников исследования, работающих в казахстанских компаниях.