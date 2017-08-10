«Не готовы работать за такую зарплату»: в Общественной палате предложили создать независимый тариф на услуги УК

Источник: Клопс.ru

По словам председателя правления СРО «Альянс» Ирины Тороповой, согласование тарифа по обслуживанию многоквартирного дома — это основная проблема, с которой ежедневно сталкиваются собственники и управдомы. В соответствии с нынешним Жилищным кодексом РФ изменение тарифа по управлению и содержанию многоквартирного дома может производиться только общим собранием собственников жилья.

«Мы понимаем, что ни на одном собрании ни один собственник никогда не проголосует за увеличение тарифа, несмотря на то, что инфляционные процессы никто не отменял. Дорожают материалы. Сотрудники, работающие в УК, уже не готовы работать за 15 тысяч рублей, как три года назад. Соответственно, нужно менять тариф. УК может биться об стенку головой: на собраниях пояснять, как они стараются, и отчитываться надлежащим образом. Тем не менее никогда поддержки у собственников в плане изменения тарифа в сторону увеличения не произойдёт», — посетовала Торопова.

Профессиональное сообщество вышло на площадку общественной палаты с предложением к региональному министерству ЖКХ о разработке ценовых ориентиров для стандартного перечня услуг по обслуживанию домов.

«То есть минимальные услуги можете делать за восемь рублей, а максимальные — за 15, например. Надо, чтобы это являлось ориентиром как для жителей, чтобы исключить все социальные моменты, так и для УК, чтобы они могли жилищный фонд содержать хотя бы безопасно, если уже не говорить о комфортности, — пояснила Торопова. — Просим либо субъект федерации, либо самого губернатора поручить органам местного самоуправления разработать некий ориентир для собственников».

Председатель ассоциации добавила, что подобный опыт работы уже есть в Казани, Туле и Череповце.

Похожее предложение высказала руководитель рабочей группы по вопросам ЖКХ Общественной палаты Ольга Аринцева. По мнению Аринцевой, необходимо разработать на региональном уровне примерный расчёт себестоимости хотя бы некоторых услуг, входящих в перечень необходимых в рамках обслуживания многоквартирного дома.