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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма заявил об отсутствии угрозы для клиентов Генбанка

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. Привлечение системного инвестора для крымского Генбанка не несет никаких угроз для его клиентов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА Новости

В среду в пресс-службе крымского банка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка «Россия», в качестве системного инвестора для Генбанка. Банк России в четверг сообщил, что назначил временную администрацию в Генбанк. Для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с АСВ в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

«Эта процедура поможет создать более устойчивую конструкцию, в результате которой крымчане получат дополнительную линейку продуктов по более взвешенным процентным ставкам. Остановки платежей нет и не предвидится. Угрозы для вкладчиков нет. Правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие»
Сергей Аксенов

Аксенов подчеркнул, что правительство Крыма в течение последнего года проводило мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка и увеличения капитализации, итогом которой стало привлечение системного инвестора.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.

По данным РИА Рейтинг, Генбанк занимал на 1 июля 119-е место в банковской системе РФ с активами 33 миллиарда рублей, акционерный банк «Россия» — 15-е место с активами в объеме 787,8 миллиарда рублей, Собинбанк — 162-е место с активами в 17,8 миллиарда рублей.

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