Глава Крыма заявил об отсутствии угрозы для клиентов Генбанка

Источник: РИА Новости

В среду в пресс-службе крымского банка сообщили РИА Новости, что правительство республики Крым как акционер Генбанка приняло решение привлечь Собинбанк, входящий в группу банка «Россия», в качестве системного инвестора для Генбанка. Банк России в четверг сообщил, что назначил временную администрацию в Генбанк. Для поддержки деятельности Генбанка и повышения его финансовой устойчивости регулятором совместно с АСВ в качестве инвестора будет приглашен Собинбанк.

«Эта процедура поможет создать более устойчивую конструкцию, в результате которой крымчане получат дополнительную линейку продуктов по более взвешенным процентным ставкам. Остановки платежей нет и не предвидится. Угрозы для вкладчиков нет. Правительство полностью контролирует ситуацию. Прошу всех крымчан соблюдать спокойствие» Сергей Аксенов

Аксенов подчеркнул, что правительство Крыма в течение последнего года проводило мероприятия по повышению финансовой устойчивости банка и увеличения капитализации, итогом которой стало привлечение системного инвестора.

Генбанк — один из крупнейших банков Крыма. Был создан 13 сентября 1993 года, его инфраструктура включает в себя более 100 структурных подразделений, представленных практически во всех населенных пунктах полуострова.