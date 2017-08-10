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12:44 (мск), источник: Новости Перми

Муниципальный дом на ул. Баранчинской, 10 сдадут досрочно

Подрядчик ведет работы по строительству дома для жителей аварийного здания с опережением графика. Власти города обещают, что объект будет сдан уже этой осенью.

Источник: Новости Перми

Второй муниципальный дом на ул. Баранчинской, 10 строится с опережением графика. Сейчас завершаются работы по отделке здания. В двух из четырех подъездов работы уже выполнены. Одновременно идет покраска стен здания, сообщает администрация Перми.

Объект должны сдать в декабре этого года, но все работы могут быть завершены уже к осени.

Всего в четырех подъездах 10-этажного дома разместятся 198 квартир общей площадью более 10 тысяч кв. м. Там будут проживать жильцы аварийных домов.

— Это для Перми уже второй опыт строительства муниципального жилья. Проект планировки домов выполняется по нашему заказу, кроме того, это позволяет экономить бюджетные средства. Такую практику мы продолжим. Сейчас обсуждаем возможность строительства третьего муниципального дома, — рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов.

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