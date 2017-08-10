В мэрии Калининграда рассказали, сколько полос будет после реконструкции на Высоком мосту
В Калининграде на новом Высоком мосту на Острове после открытия движения будет четыре полосы. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
В Калининграде на новом Высоком мосту на Острове после открытия движения будет четыре полосы. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.
Две из них будут совмещёнными с трамвайными путями. Таким образом, в каждом направлении будет по две полосы. При этом ширина одной составит три с половиной метра, а второй — четыре, уточнили в администрации.
Движение автотранспорта планируется открыть не раньше ноября 2017 года. Сроки технического открытия переносили несколько раз.
Опоры Высокого моста стилизованы под старину и облицованы кирпичом, изготовленным по старинной технологии. Для него изготовят абсолютно новые перила, которые будут иметь сходство с ковкой начала XX века.