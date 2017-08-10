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15:55 (мск), источник: Клопс.ru

В мэрии Калининграда рассказали, сколько полос будет после реконструкции на Высоком мосту

В Калининграде на новом Высоком мосту на Острове после открытия движения будет четыре полосы. Об этом Клопс.Ru сообщили в администрации города.

Источник: Клопс.ru

Две из них будут совмещёнными с трамвайными путями. Таким образом, в каждом направлении будет по две полосы. При этом ширина одной составит три с половиной метра, а второй — четыре, уточнили в администрации.

Движение автотранспорта планируется открыть не раньше ноября 2017 года. Сроки технического открытия переносили несколько раз.

Опоры Высокого моста стилизованы под старину и облицованы кирпичом, изготовленным по старинной технологии. Для него изготовят абсолютно новые перила, которые будут иметь сходство с ковкой начала XX века.

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