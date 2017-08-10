Симферополь планирует запросить у Москвы 800 млн рублей на реконструкцию набережной Салгира

«Сегодня идет разработка проекта. Уверен, до конца года проект будет закончен. Предварительная сумма — 800 миллионов рублей. Скорее всего, его (проект — ред.) нужно будет делать через ФЦП и запрашивать деньги у федеральных органов. Ни городской, ни республиканский бюджет не смогут выделить столько денег на реконструкцию», — сказал Агеев.
По его словам, реализацию проекта следует начинать с очистки русла реки.
«Конечно, нужно начинать с очистки русла. Но сложилась двоякая ситуация: город не может тратить деньги на очистку водоемов, которые принадлежат федеральным органам. Поэтому у нас с Игорем Вайлем (глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма — ред.) идет общение, чтобы понять: если город выделяет средства на очистку русла, чтобы не было потом проблем с прокуратурой и компетентными органами. Мы разбираемся и все-таки пытаемся получить разрешение на то, чтобы город мог выделять туда средства», — подчеркнул Агеев.
Также он заверил, что проект реконструкции набережной Салгира будет вынесен на общественные слушания.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму «заместитель главы администрации крымской столицы — главный архитектор Симферополя Ирина Иванова сообщила, что реконструкция набережной реки Салгир в Симферополе будет проходить в несколько этапов. В первую очередь планируется благоустроить прогулочную зону вдоль реки, а затем заняться очисткой русла Салгира.