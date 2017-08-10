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13:07 (мск), источник: РИА Крым

Симферополь планирует запросить у Москвы 800 млн рублей на реконструкцию набережной Салгира

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Предварительная стоимость работ по реконструкции набережной реки Салгир в Симферополе составляет порядка 800 миллионов рублей. Средства планируется запросить из федерального бюджета. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава городского совета крымской столицы Виктор Агеев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня идет разработка проекта. Уверен, до конца года проект будет закончен. Предварительная сумма — 800 миллионов рублей. Скорее всего, его (проект — ред.) нужно будет делать через ФЦП и запрашивать деньги у федеральных органов. Ни городской, ни республиканский бюджет не смогут выделить столько денег на реконструкцию», — сказал Агеев.

По его словам, реализацию проекта следует начинать с очистки русла реки.

«Конечно, нужно начинать с очистки русла. Но сложилась двоякая ситуация: город не может тратить деньги на очистку водоемов, которые принадлежат федеральным органам. Поэтому у нас с Игорем Вайлем (глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма — ред.) идет общение, чтобы понять: если город выделяет средства на очистку русла, чтобы не было потом проблем с прокуратурой и компетентными органами. Мы разбираемся и все-таки пытаемся получить разрешение на то, чтобы город мог выделять туда средства», — подчеркнул Агеев.

Также он заверил, что проект реконструкции набережной Салгира будет вынесен на общественные слушания.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму «заместитель главы администрации крымской столицы — главный архитектор Симферополя Ирина Иванова сообщила, что реконструкция набережной реки Салгир в Симферополе будет проходить в несколько этапов. В первую очередь планируется благоустроить прогулочную зону вдоль реки, а затем заняться очисткой русла Салгира.

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