Симферополь планирует запросить у Москвы 800 млн рублей на реконструкцию набережной Салгира

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня идет разработка проекта. Уверен, до конца года проект будет закончен. Предварительная сумма — 800 миллионов рублей. Скорее всего, его (проект — ред.) нужно будет делать через ФЦП и запрашивать деньги у федеральных органов. Ни городской, ни республиканский бюджет не смогут выделить столько денег на реконструкцию», — сказал Агеев.

По его словам, реализацию проекта следует начинать с очистки русла реки.

«Конечно, нужно начинать с очистки русла. Но сложилась двоякая ситуация: город не может тратить деньги на очистку водоемов, которые принадлежат федеральным органам. Поэтому у нас с Игорем Вайлем (глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма — ред.) идет общение, чтобы понять: если город выделяет средства на очистку русла, чтобы не было потом проблем с прокуратурой и компетентными органами. Мы разбираемся и все-таки пытаемся получить разрешение на то, чтобы город мог выделять туда средства», — подчеркнул Агеев.

Также он заверил, что проект реконструкции набережной Салгира будет вынесен на общественные слушания.