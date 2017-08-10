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13:49 (мск), источник: РИАЦ

Виталий Лихачев указал дорожникам на недостатки в их работе

В Волгограде идут работы по восстановлению Второй продольной. 10 августа их ход на участке от улицы Менделеева до улицы Тарифной проинспектировали глава администрации Волгограда Виталий Лихачев и председатель городского комитета дорожного хозяйства, благоустройства и окружающей среды Виталий Земцов.

На отрезке дороги протяженностью чуть более восьми километров, проходящем по территории Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, восстанавливается проезжая часть, а также идет обустройство пешеходных тротуаров, устанавливаются садовые и бордюрные камни.

В ходе осмотра Виталий Земцов доложил о ходе и объеме работ, а также сообщил, что они укладываются в график. Всего здесь должны уложить 92 тысячи квадратных метров дорожного полотна, установить четыре километра садового и восемь километров дорожного бордюров.

— В целом на участке дороги от улицы Менделеева до улицы Тарифной работы выполнены на 30%, — пояснил глава комитета. — Работы по укладке выравнивающего слоя завершены на 80%, установлено 10% дорожного и 30% садового бордюра. Работы идут в круглосуточном режиме и только сама проезжая часть восстанавливается по ночам.

В ходе осмотра глава администрации не только оценил качество выполнения, но и указал на недостатки в культуре ведения работы — подрядчик вовремя не вывозит строительный мусор, который мешает движению пешеходов, а с приходом дождей — неминуемо растянется по свежеотремониторованной дороге.

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— Подрядчика нужно дисциплинировать, если надо — штрафовать, — отметил Виталий Лихачев, — в работе должны быть культура, сделали тротуар — сразу убрали за собой мусор.

Также глава городской администрации подчеркнул важность укрепления муниципальных дорожных предприятий, закупки для них техники и обеспечения снабжения, ведь после столь масштабного восстановления городской транспортной сети ее предстоит обслуживать и поддерживать.

Обновление транспортной артерии, создание комфортных условий для ее использования уже оценили и волгоградцы.

— Раньше здесь было не пройти, — замечает местный житель Михаил Чуб, — по воде по лужам ходили. А теперь идешь как по бродвею. Отличное дело начали.

— До ремонта проехать по дороге было просто невозможно было, — вспоминает автомобилист Сероб Зогавян, — а сейчас вижу, что хорошо ремонтируют, удобно ездить теперь будет.

Отметим, что сегодня восстанавливаются и десятки других дорожных объектов нашего города: улицы Елецкая, Краснополянская, Рабоче-Крестьянская, Глубокоовражная, Краснознаменская, Череповецкая, а также Третья продольная и Набережная имени 62-й армии. Уже прошла приемка работ, проходивших на улицах Ленкоранской и Чарджуйской, а на улицах Кубинской и Кубанской уже нанесена дорожная разметка. Столь масштабное комплексное восстановление транспортной сети стало возможно благодаря участию нашего региона в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги». Всего на обновление волгоградских дорог в этом году было выделено более трех миллиардов рублей.

Тема волгоградских дорог была поднята на недавней встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и губернатора Андрея Бочарова. Как отметил глава правительства, дорожное хозяйство города-героя восстанавливается после десятилетий недофинансирования этой сферы. Глава Волгоградской области сообщил, что успехи в решении задачи по приведению дорожной сети в должное состояние, поставленной перед регионом в 2014 году, связаны выполнением областью взятых на себя обязательств. Это позволило вернуть доверие федерального центра и финансирование дорожной сферы выросло.

«Сегодня все основные артерии Волгограда находятся в удовлетворительном состоянии. Но предстоит восстановить еще около 35% дорог. Эта задача будет выполнена. Регион получает поддержку из федерального бюджета на эти цели», — доложил губернатор.

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