Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
В МИД Украины высказались о введении виз с Россией
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Первый мэр Петербурга Собчак родился 80 лет назадВ ночь с 19 на 20 февраля 2000 года умер Анатолий Собчак. Яркий и харизматичный политик, чья карьера в одночасье обернулась крахом
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует с мужем у океана
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14:45 (мск), источник: Фонтанка

Группу «черных риелторов», которые работали по всему городу, задержали в Петербурге

Троих петербуржцев подозревают в 14 мошенничествах с квадратными метрами жителей Северной столицы. «Черные риелторы» не гнушались даже комнатами в общежитиях.

О том, что сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и области задержали трех граждан в возрасте 25, 31 и 36 лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 августа.

По данным «Фонтанки», всего за три месяца 2014 года — с августа по ноябрь — злоумышленники завладели долями в 14 жилых помещениях жителей различных районов Петербурга (от Калининского до Красносельского).

Причем «в разработке» были как целые квартиры, так и комнаты в коммуналках и общежитиях, которые местные жители смогли приватизировать.

Старших фигурантов взяли еще в марте 2017 года, на днях был задержан последний — 25-летний предполагаемый подельник риелторов.

Часть преступлений, например операция по завладению ½ доли жилого помещения на улице Подвойского, не были доведены до конца. Как отмечает Волк, возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».

В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, в отношении третьего, самого младшего, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кресты-2 просят добавки
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Спасение кита в Охотском море взято на контроль главы Минприроды
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь