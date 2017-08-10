Группу «черных риелторов», которые работали по всему городу, задержали в Петербурге
Троих петербуржцев подозревают в 14 мошенничествах с квадратными метрами жителей Северной столицы. «Черные риелторы» не гнушались даже комнатами в общежитиях.
Троих петербуржцев подозревают в 14 мошенничествах с квадратными метрами жителей Северной столицы. «Черные риелторы» не гнушались даже комнатами в общежитиях.
О том, что сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и области задержали трех граждан в возрасте 25, 31 и 36 лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 августа.
Причем «в разработке» были как целые квартиры, так и комнаты в коммуналках и общежитиях, которые местные жители смогли приватизировать.
Старших фигурантов взяли еще в марте 2017 года, на днях был задержан последний — 25-летний предполагаемый подельник риелторов.
Часть преступлений, например операция по завладению ½ доли жилого помещения на улице Подвойского, не были доведены до конца. Как отмечает Волк, возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».
В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, в отношении третьего, самого младшего, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.