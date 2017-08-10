Группу «черных риелторов», которые работали по всему городу, задержали в Петербурге

О том, что сотрудники экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и области задержали трех граждан в возрасте 25, 31 и 36 лет, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 августа.

По данным «Фонтанки», всего за три месяца 2014 года — с августа по ноябрь — злоумышленники завладели долями в 14 жилых помещениях жителей различных районов Петербурга (от Калининского до Красносельского).

Причем «в разработке» были как целые квартиры, так и комнаты в коммуналках и общежитиях, которые местные жители смогли приватизировать.

Старших фигурантов взяли еще в марте 2017 года, на днях был задержан последний — 25-летний предполагаемый подельник риелторов.

Часть преступлений, например операция по завладению ½ доли жилого помещения на улице Подвойского, не были доведены до конца. Как отмечает Волк, возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».