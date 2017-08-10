Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Турция перекрыла пролив Босфор
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
CМИ: Саакашвили рассказал, как НАТО оценивает силы Москвы
“Правый сектор” к ДНР: Закусывайте, когда пьете
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Перестрелка в здании Мособлсуда
15:20 (мск), источник: УралПолит.ру

Ключи от новых квартир до конца года получат 160 ветеранов и инвалидов Среднего Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. На строительство жилья для ветеранов боевых действий, а также семей воспитывающих детей-инвалидов выделено из федеральной казны 160 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, реализуется в Свердловской области уже десять лет. В итоге выделенные из федерального бюджета 1,6 млрд рублей позволили обеспечить жильем более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области. Добавим, что за счет предоставленных средств 32 человека уже приобрели себе благоустроенное жилье.

В ближайшие два года на улучшение жилищных условий этих категорий граждан из федерального бюджета будет выделено 348,5 млн рублей, что позволит предоставить единовременные денежные выплаты для улучшения жилищных условий 440 гражданам.

Добавим, что данная программа является ключевым направлением, определенным указом президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Шарташском лесопарке появятся велосипедные дорожки и места для прогулок
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Фильм Учителя «Матильда» получил прокатное удостоверение
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Спасение кита в Охотском море взято на контроль главы Минприроды
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Сергей Удальцов поделился своими политическими планами
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой Радиоведущая и ее молодой муж собираются в ближайшем будущем усыновить ребенка из детского дома.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь