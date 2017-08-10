Ключи от новых квартир до конца года получат 160 ветеранов и инвалидов Среднего Урала

Программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, реализуется в Свердловской области уже десять лет. В итоге выделенные из федерального бюджета 1,6 млрд рублей позволили обеспечить жильем более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области. Добавим, что за счет предоставленных средств 32 человека уже приобрели себе благоустроенное жилье.