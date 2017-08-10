Ключи от новых квартир до конца года получат 160 ветеранов и инвалидов Среднего Урала
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. На строительство жилья для ветеранов боевых действий, а также семей воспитывающих
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа, ИА УралПолит.Ru. На строительство жилья для ветеранов боевых действий, а также семей воспитывающих
Программа по предоставлению жилья ветеранам боевых действий и инвалидам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года, реализуется в Свердловской области уже десять лет. В итоге выделенные из федерального бюджета 1,6 млрд рублей позволили обеспечить жильем более двух тысяч ветеранов и инвалидов Свердловской области. Добавим, что за счет предоставленных средств 32 человека уже приобрели себе благоустроенное жилье.
Добавим, что данная программа является ключевым направлением, определенным указом президента России «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества