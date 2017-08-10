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15:08 (мск), источник: КрымPress

Аграриям Севастополя помогут деньгами

Очередную финансовую поддержку от государства аграриям Севастополя обещают в размере 10,5 миллионов рублей.

В том числе: за счет средств федерального бюджета — 9,1 миллионов рублей, за счет средств бюджета города Севастополя — 1,4 миллионов рублей.

Напомним, всего с начала года в отрасль виноградарства и садоводства доведено 42, 75 млн. рублей. До конца текущего года — аграрии получат еще 54, 4 млн рублей. В итоге, в 2017 году растениеводам региона будет доведено 97, 17 млн. рублей, — сообщили в Департаменте сельского хозяйства Правительства города. В ведомстве подчёркивают, предусмотренные меры господдержки помогут Севастопольским хозяйствам увеличить площади закладки многолетних плодовых насаждений до 33, 1 га (косточковых и семечковых культур) и виноградников до 400 га.

Департаментом сельского хозяйства города Севастополя активно реализуется государственная программа города Севастополя «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» на 2017−2020 годы. При поддержке государства аграрии Севастополя в 2017 году уже заложили 80, 8 гектаров новых виноградников и 1,1 гектар плодовых садов, — озвучивают результаты чиновники.

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