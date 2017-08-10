Аграриям Севастополя помогут деньгами

В том числе: за счет средств федерального бюджета — 9,1 миллионов рублей, за счет средств бюджета города Севастополя — 1,4 миллионов рублей.

Напомним, всего с начала года в отрасль виноградарства и садоводства доведено 42, 75 млн. рублей. До конца текущего года — аграрии получат еще 54, 4 млн рублей. В итоге, в 2017 году растениеводам региона будет доведено 97, 17 млн. рублей, — сообщили в Департаменте сельского хозяйства Правительства города. В ведомстве подчёркивают, предусмотренные меры господдержки помогут Севастопольским хозяйствам увеличить площади закладки многолетних плодовых насаждений до 33, 1 га (косточковых и семечковых культур) и виноградников до 400 га.