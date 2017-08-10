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15:57 (мск), источник: Новый Калининград

На пятницу КЖД назначила 16 дополнительных поездов в Зеленоградск и Светлогорск

Калининградская железная дорога в связи с прогнозируемым увеличением пассажиропотока в пятницу назначила дополнительные поезда на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в отделе корпоративных коммуникаций компании.

Источник: Новый Калининград

Так, на Светлогорском направлении назначается восемь дополнительных поездов. Время отправления с Южного вокзала Калининграда — 10:15, 12:40, 14:05 и 16:21; от станции Светлогорск-2 — 11:45, 14:03, 15:21 и 18:14.

На Зеленоградском направлении также назначено восемь дополнительных поездов, отправлением с Южного вокзала Калининграда в 10:00, 12:14, 13:26 и 16:30, из Зеленоградска в 11:40, 13:10, 15:25 и 18:46.

Напомним, что в четверг в расписании КЖД также есть дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск.

С подробным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги и Калининградской пригородной пассажирской компании. Также напоминаем, что билеты на пригородные поезда пассажиры могут приобретать как в кассах, терминалах на вокзалах, так и на сайте АО «КППК» по ссылке ticket.kppk39.ru.

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