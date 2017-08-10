Курс тенге напрямую зависит от действий Белого дома

Источник: Forbes.kz

Г-н Харди, на прошлой неделе курс доллара США по отношению к тенге значительно вырос. Причина в ослаблении рубля?

— Вы правы, доллар немного вырос по отношению к рублю и особенно по отношению к тенге, и это не было связано напрямую с нефтью. Скорее, это может отражать переоценку рынком рисков, связанных с новыми санкциями со стороны США. Казахстанская валюта, как правило, следует за рублём, хотя на этот раз тенге был затронут гораздо сильнее, поскольку санкции связаны с риском затруднения вывода на рынок казахстанской нефти, переносимой по российским трубопроводам, которые в центре внимания новых санкций США.

Президент Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении к РФ, которые, в частности, направлены против интересов РФ в энергетической сфере (Северный Поток-2 и т. д. ). Как это повлияет на Казахстан?

— Это очень негативно может повлиять на Казахстан, если администрация осуществит своё давление на строительные и обслуживающие компании трубопровода и каким-то образом нарушит экспорт казахстанской нефти.

Есть ли «свет в конце тоннеля» для валюты Казахстана? Какие факторы должны измениться, чтобы остановить или даже повернуть вспять девальвацию?

— Безусловно, Казахстан чрезмерно зависит от экспорта нефти и уязвим к геополитическим стрессам, связанных с Россией. Рост цен на нефть и другие ключевые сырьевые товары могут изменить ситуацию. И, конечно же, необходимы фундаментальные изменения в экономике. Экономическое развитие и рост необходимы для усиления тенге!

Как вы считаете будет развиваться экономика Казахстана в 2017 (возможно, у вас есть несколько сценариев)?

— Я не готов давать конкретный прогноз, но могу отметить общие положительные комментарии агентства по рейтингам облигаций. Недавно Moody's оценило перспективы Казахстана как стабильные и сослалось на сильные позиции резервов, поддержку банков и перспективы стабильности, пока нефть остается в коридоре $40−60 за баррель. Санкции — непредсказуемый фактор и могут привести к гораздо более негативному результату.

Некоторые эксперты прогнозируют обвал рубля этой осенью. Что вы думаете по этому поводу?

— Коллапс вероятен только в том случае, если мы увидим некоторый глобальный коллапс в рыночной уверенности, чего я необязательно и ожидаю. Хотя волатильность настолько низка, а самонадеянность настолько высока, что рынки могут оказаться более уязвимыми для стресса. Скорее всего, пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 62−64, а может достичь 65 или выше, если нефть повернётся к недавним минимумам и если будут полностью реализованы санкции.

Каков ваш прогноз по отношению к тенге до конца года?