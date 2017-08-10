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21:24 (мск), источник: Forbes.kz

Курс тенге напрямую зависит от действий Белого дома

Такое мнение выразил в интервью главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

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Источник: Forbes.kz

Г-н Харди, на прошлой неделе курс доллара США по отношению к тенге значительно вырос. Причина в ослаблении рубля?

— Вы правы, доллар немного вырос по отношению к рублю и особенно по отношению к тенге, и это не было связано напрямую с нефтью. Скорее, это может отражать переоценку рынком рисков, связанных с новыми санкциями со стороны США. Казахстанская валюта, как правило, следует за рублём, хотя на этот раз тенге был затронут гораздо сильнее, поскольку санкции связаны с риском затруднения вывода на рынок казахстанской нефти, переносимой по российским трубопроводам, которые в центре внимания новых санкций США.

Президент Трамп подписал закон о новых санкциях в отношении к РФ, которые, в частности, направлены против интересов РФ в энергетической сфере (Северный Поток-2 и т. д.). Как это повлияет на Казахстан?

— Это очень негативно может повлиять на Казахстан, если администрация осуществит своё давление на строительные и обслуживающие компании трубопровода и каким-то образом нарушит экспорт казахстанской нефти.

Есть ли «свет в конце тоннеля» для валюты Казахстана? Какие факторы должны измениться, чтобы остановить или даже повернуть вспять девальвацию?

— Безусловно, Казахстан чрезмерно зависит от экспорта нефти и уязвим к геополитическим стрессам, связанных с Россией. Рост цен на нефть и другие ключевые сырьевые товары могут изменить ситуацию. И, конечно же, необходимы фундаментальные изменения в экономике. Экономическое развитие и рост необходимы для усиления тенге!

Как вы считаете будет развиваться экономика Казахстана в 2017 (возможно, у вас есть несколько сценариев)?

— Я не готов давать конкретный прогноз, но могу отметить общие положительные комментарии агентства по рейтингам облигаций. Недавно Moody's оценило перспективы Казахстана как стабильные и сослалось на сильные позиции резервов, поддержку банков и перспективы стабильности, пока нефть остается в коридоре $40−60 за баррель. Санкции — непредсказуемый фактор и могут привести к гораздо более негативному результату.

Некоторые эксперты прогнозируют обвал рубля этой осенью. Что вы думаете по этому поводу?

— Коллапс вероятен только в том случае, если мы увидим некоторый глобальный коллапс в рыночной уверенности, чего я необязательно и ожидаю. Хотя волатильность настолько низка, а самонадеянность настолько высока, что рынки могут оказаться более уязвимыми для стресса. Скорее всего, пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 62−64, а может достичь 65 или выше, если нефть повернётся к недавним минимумам и если будут полностью реализованы санкции.

Каков ваш прогноз по отношению к тенге до конца года?

— Казахстан должен иметь возможность выводить свою нефть на рынок, чтобы предотвратить значительное снижение обменного курса. Мне сложно сделать прогноз, учитывая текущую неопределенность. Если нефть не сможет выйти на рынок, может произойти беспорядочное падение тенге к новым минимумам, в то время как устранение неопределенности в отношении экспорта может привести к стабильности в районе 350 тенге за доллар США до конца этого года.

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