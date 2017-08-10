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14:25 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко незапланированно посетил проблемное ОАО «Коссово»

После ознакомления с молочно-товарной фермой «Квасевичи» Президент решил изменить запланированный маршрут и посетить проблемное сельхозпредприятие района — ОАО «Коссово». Первая остановка была сделана им на одном из полей хозяйства.

Источник: AP 2017

10 августа, Ивацевичский район /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Брестскую область‪ незапланированно посетил проблемное ОАО «Коссово"‬, передает корреспондент БЕЛТА.

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После ознакомления с молочно-товарной фермой «Квасевичи» Президент решил изменить запланированный маршрут и посетить проблемное сельхозпредприятие района — ОАО «Коссово». Первая остановка была сделана им на одном из полей хозяйства. Там Александр Лукашенко ознакомился с ходом уборки зерна и пообщался с экипажем комбайнеров — семьей Хоружих. Глава государства поинтересовался, удастся ли им повторить прошлогодний намолот в 1 тыс. т. Николай Хоружий ответил, что это реально. Александр Лукашенко подарил Ирине Хоружей букет цветов и пожелал супругам успехов.

Затем Президент направился на молочно-товарную ферму «Сторожовщина», которая уже два года находится на финансовом оздоровлении. Глава государства поручил правительству изыскать Br200 тыс. для приведения фермы в идеальное состояние. Сделать это необходимо до ноября текущего года, подчеркнул он. Кроме того, была поставлена задача увеличить практически в два раза количество дойного скота — до 1 тыс. голов.

Глава государства пообещал вернуться в ОАО «Коссово» в ноябре и проверить выполнение данных им поручений.

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