На Дону появился первый приграничный пункт комплексного обслуживания гостей

Гости, въезжающие в страну и уезжающие, смогут сделать остановку в этом пункте, чтобы отдохнуть и привести в порядок свой транспорт.

Сервисную зону возведут в три этапа. Первый уже завершен — открыли АЗС и минимаркет. Второй этап подразумевает строительство кафе и гостиницы на 12 номеров. Третий — открытие станции техобслуживания, шиномонтажа, автомойки, охраняемой стоянки. Все этапы завершат в конце этого года.