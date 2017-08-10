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15:04 (мск), источник: РИА Крым

Осенью в Симферополь планируют привлечь автоперевозчиков с материка

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Осенью этого года власти Симферополя планируют провести конкурс на право осуществления пассажирских автоперевозок в городе с привлечением компаний из других регионов России. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовим конкурс на осень, чтобы завезти нормальных, конкурентноспособных перевозчиков с материка. Нашим (перевозчикам — ред.) мы еще даем время подумать», — сказал градоначальник.

Бахарев подчеркнул, что работающие сегодня автоперевозчики не выполняют договорные обязательства по ряду пунктов и практически не реагируют на замечания городских властей.

«С точки зрения того, что они не выполняют договорные обязательства, мы об этом не раз говорили. Говорили: поставьте кондиционеры — нет, наведите порядок в салонах — то же самое. Все эти уговоры ни к чему не приводят. Я думаю, с транспортом осенью мы наведем порядок», — отметил глава администрации.

По его информации, в городе на данный момент действует 50 маршрутов автобусной и 14 маршрутов троллейбусной сети.

«На данный момент по расчетам и нормам потребности нашего города в перевозках полностью удовлетворяются», — подчеркнул Бахарев.

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