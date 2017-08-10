Осенью в Симферополь планируют привлечь автоперевозчиков с материка

Источник: РИА "Новости"

«Мы готовим конкурс на осень, чтобы завезти нормальных, конкурентноспособных перевозчиков с материка. Нашим (перевозчикам — ред.) мы еще даем время подумать», — сказал градоначальник.

Бахарев подчеркнул, что работающие сегодня автоперевозчики не выполняют договорные обязательства по ряду пунктов и практически не реагируют на замечания городских властей.

«С точки зрения того, что они не выполняют договорные обязательства, мы об этом не раз говорили. Говорили: поставьте кондиционеры — нет, наведите порядок в салонах — то же самое. Все эти уговоры ни к чему не приводят. Я думаю, с транспортом осенью мы наведем порядок», — отметил глава администрации.

По его информации, в городе на данный момент действует 50 маршрутов автобусной и 14 маршрутов троллейбусной сети.