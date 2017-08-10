Незаконная застройка в Кишиневе ставит под угрозу жизни людей

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Жильцы пятиэтажного дома в Кишиневе по адресу улица Флорилор 12/2 написали открытое письмо президенту, парламенту и правительству страны в связи с несанкционированным строительством, которое ставит под угрозу их жизни.

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В тексте послания, который также поступил и в редакцию Sputnik Молдова, отмечается, что близ жилого дома, о котором идет речь, пытаются построить девятиэтажный дом.

«Все началось с того, что мэрия Кишинева в 1997 году незаконно передала в аренду участок, на котором должно было быть построено двухэтажное строение. Но теперь здесь хотят возвести девятиэтажный дом с двухуровневой подземной парковкой», — отмечено в письме.

Там же написано, что планируемое к строительству здание существенно ограничивает естественное освещение близлежащих домов, что противоречит, в частности, санитарным нормам и правилам обеспечения жилых домов солнечным светом.

Жильцы близлежащих домов утверждают, что в случае начала строительства подъезд к дому № 12/2 будет еще более затруднен — уже сейчас скорая помощь, пожарная машина или коммунальные аварийные службы не могут беспрепятственно подъехать к домам 12/2, 12/4 и 14/2.

«Будущее строение будет находиться на расстоянии 15 метров от существующего девятиэтажного дома, что не соответствует параметрам градостроительства, планировки и застройки городских и сельских поселений. Единственная детская площадка на 3560 человек, проживающих в этом районе, без нашего согласия была демонтирована с целью строительства», — сказано в письме.