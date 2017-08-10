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15:15 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Краснодарцы задолжали коммунальным службам почти миллиард рублей

Самые упорные неплательщики накопили квитанций уже на полмиллиона рублей. Должников регулярно навещают судебные приставы, чтобы вернуть хотя бы часть суммы.

Сумерки в квартире не для романтики — долговые. Хозяин пишет очередную объяснительную записку судебным приставам. Объясняет, как накопил долг в 120 тысяч рублей за себя и за прописанного в квартире брата.

Краснодарцы задолжали коммунальщикам больше миллиарда рублей. Большинство тянут с погашением квитанций пару месяцев, но есть и такие, кто числится в неплательщиках уже несколько лет. Судебные приставы регулярно навещают тех, по кому суд уже принял решение. Но вот поговорить удается не со всеми.

В рейд по проблемным квартирам вместе с судебными приставами отправилась и наша съемочная группа. Об уловках и полумиллионных долгах рассказывает Юлия Костина.

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