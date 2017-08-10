Краснодарцы задолжали коммунальным службам почти миллиард рублей

Сумерки в квартире не для романтики — долговые. Хозяин пишет очередную объяснительную записку судебным приставам. Объясняет, как накопил долг в 120 тысяч рублей за себя и за прописанного в квартире брата.

Краснодарцы задолжали коммунальщикам больше миллиарда рублей. Большинство тянут с погашением квитанций пару месяцев, но есть и такие, кто числится в неплательщиках уже несколько лет. Судебные приставы регулярно навещают тех, по кому суд уже принял решение. Но вот поговорить удается не со всеми.