Краснодарцы задолжали коммунальным службам почти миллиард рублей
Самые упорные неплательщики накопили квитанций уже на полмиллиона рублей. Должников регулярно навещают судебные приставы, чтобы вернуть хотя бы часть суммы.
Самые упорные неплательщики накопили квитанций уже на полмиллиона рублей. Должников регулярно навещают судебные приставы, чтобы вернуть хотя бы часть суммы.
Сумерки в квартире не для романтики — долговые. Хозяин пишет очередную объяснительную записку судебным приставам. Объясняет, как накопил долг в 120 тысяч рублей за себя и за прописанного в квартире брата.
Краснодарцы задолжали коммунальщикам больше миллиарда рублей. Большинство тянут с погашением квитанций пару месяцев, но есть и такие, кто числится в неплательщиках уже несколько лет. Судебные приставы регулярно навещают тех, по кому суд уже принял решение. Но вот поговорить удается не со всеми.
В рейд по проблемным квартирам вместе с судебными приставами отправилась и наша съемочная группа. Об уловках и полумиллионных долгах рассказывает Юлия Костина.