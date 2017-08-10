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15:02 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Уфе не стал назначать техэкспертизу по иску «Роснефти»

УФА, 10 авг — РИА Новости. Арбитражный суд Башкирии отказался назначать техническую экспертизу нотариального протокола осмотра переписки топ-менеджмента «Башнефти», представленному «Роснефтью» в качестве одного из доказательств по иску на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации.

По мнению ответчиков, нотариальный протокол осмотра этой переписки является недопустимым доказательством, так как налицо признаки недостоверности.

АФК «Система» ранее уже пыталась оспорить нотариальное заверение этой переписки. Однако Замоскворецкий суд Москвы 24 июля отклонил требования «Системы» признать его недействительным.

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