Суд в Уфе не стал назначать техэкспертизу по иску «Роснефти»

На заседании 6 июня Арбитражный суд Башкирии приобщил к материалам дела по «Башнефти» переписку бывших топ-менеджеров башкирской нефтяной компании и АФК «Система», которая, по мнению истца, свидетельствует о намеренном нарушении законодательства со стороны ответчика и намеренном же нанесении ущерба «Башнефти» при ее реорганизации.