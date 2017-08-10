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14:26 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Градсовет Екатеринбурга разрешил застроить берег ВИЗа

Школы в новом квартале не будет.

На участке между улицей Татищева и набережной Верх-Исетского пруда появится жилой квартал с домами от 6 до 30 этажей, паркингами и детским садом на 120 мест. Проект застройки этого участка, разработанный архитектурным бюро InForm, 10 августа одобрил градсовет Екатеринбурга, передает корреспондент «Уралинформбюро».

Проект выносился на обсуждение архитектурной общественности уже второй раз. Первоначальный вариант, предусматривавший возведение 30-этажной гостиницы на берегу пруда, был отвергнут градсоветом в мае 2017 года. Одна из главных претензий, озвученных тогда в адрес документа — предложенная разработчиками планировка домов свободными секциями и зона автопаркингов, размещенная в конце улицы Татищева.

На повторное заседание автор концепции Тимур Абдуллаев вынес сразу два варианта: в первом логическим центром будущего квартала должен стать детский сад, во втором — школа на 600 мест с большим спортивным ядром. Соответственно, жилая зона во втором варианте уменьшается С 94,2 тысячи до 78,3 тысячи квадратных метров.

Как признался сам Абдуллаев, вариант со школой был сделан в качестве «запасного»: он решает проблему обеспечения микрорайона новым общеобразовательным учреждением, но при этом исключает возможность формирования полноценной квартальной застройки. Кроме того, при реализации второго варианта детские сады, в которых также нуждается ВИЗ-Правобережный, пришлось бы делать встроенными.

Тимур Абдуллаев выносит проект на обсуждение градсовета уже во второй раз.

Взвесив все «за» и «против», градсовет в итоге остановился на первом варианте. Тем не менее без новых замечаний не обошлось. Так, глава градсовета Михаил Вяткин предложил разработчикам снизить этажность жилых домов, выходящих к линии берега, за счет повышения этажности домов в глубине квартала и на улице Татищева.

Архитектор Алексей Меренков скептически отнесся к идее застройщика, компании «Астра», возводить в этом районе жилье комфорт-класса. По его мнению, береговая зона является более престижной для рынка недвижимости, соответственно, в ней имеет смысл строить «бизнес-класс», иначе его будут покупать не горожане, а приезжие.

Так изменится улица Татищева, если проект Абдуллаева будет реализован. Фото: екатеринбург.рф.

Начальник городского Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Молоков также поддержал первый вариант, предложив в окончательной его редакции соединить все кварталы стилобатом, превратив их в единое общественное пространство с пешеходным бульваром, встроенными детскими садами и паркингом. А архитектор Борис Демидов предложил поработать над дизайном фасадов домов, сделав их более выразительными.

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