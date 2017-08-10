Градсовет Екатеринбурга разрешил застроить берег ВИЗа
Школы в новом квартале не будет.
Школы в новом квартале не будет.
На участке между улицей Татищева и набережной
Проект выносился на обсуждение архитектурной общественности уже второй раз. Первоначальный вариант, предусматривавший возведение 30-этажной гостиницы на берегу пруда, был отвергнут градсоветом в мае 2017 года. Одна из главных претензий, озвученных тогда в адрес документа — предложенная разработчиками планировка домов свободными секциями и зона автопаркингов, размещенная в конце улицы Татищева.
На повторное заседание автор концепции Тимур Абдуллаев вынес сразу два варианта: в первом логическим центром будущего квартала должен стать детский сад, во втором — школа на 600 мест с большим спортивным ядром. Соответственно, жилая зона во втором варианте уменьшается С 94,2 тысячи до 78,3 тысячи квадратных метров.
Как признался сам Абдуллаев, вариант со школой был сделан в качестве «запасного»: он решает проблему обеспечения микрорайона новым общеобразовательным учреждением, но при этом исключает возможность формирования полноценной квартальной застройки. Кроме того, при реализации второго варианта детские сады, в которых также нуждается
Тимур Абдуллаев выносит проект на обсуждение градсовета уже во второй раз.
Взвесив все «за» и «против», градсовет в итоге остановился на первом варианте. Тем не менее без новых замечаний не обошлось. Так, глава градсовета Михаил Вяткин предложил разработчикам снизить этажность жилых домов, выходящих к линии берега, за счет повышения этажности домов в глубине квартала и на улице Татищева.
Так изменится улица Татищева, если проект Абдуллаева будет реализован. Фото: екатеринбург.рф.
Начальник городского Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Молоков также поддержал первый вариант, предложив в окончательной его редакции соединить все кварталы стилобатом, превратив их в единое общественное пространство с пешеходным бульваром, встроенными детскими садами и паркингом. А архитектор Борис Демидов предложил поработать над дизайном фасадов домов, сделав их более выразительными.