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14:53 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. «Аэрофлот» после протеста Московской межрегиональной транспортной прокуратуры начал суммировать багаж летящих совместно пассажиров, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

Куренной рассказал, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения воздушного законодательства ПАО «Аэрофлорт».

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В ходе проверки было установлено, что правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один аэропорт или аэропорт остановки одним рейсом.

В то же время правилами установлено, что перевозчик обязан суммировать эти нормы по просьбе пассажиров.

«В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры “Аэрофлота”, летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», — сказал он.

Комментарии
1
Павел Самсонов
отлично)
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