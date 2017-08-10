«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров

В ходе проверки было установлено, что правила авиакомпании запрещали суммировать вес и размер багажа пассажиров, следующих совместно в один аэропорт или аэропорт остановки одним рейсом.

В то же время правилами установлено, что перевозчик обязан суммировать эти нормы по просьбе пассажиров.

«В этой связи прокуратура опротестовала правила авиакомпании по воздушным перевозкам пассажиров и багажа. По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры “Аэрофлота”, летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа», — сказал он.