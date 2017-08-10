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16:43 (мск), источник: РИАЦ

В Тракторозаводском районе автобусы будут обслуживать ночью

В Волгограде продолжает совершенствоваться система техобслуживания автобусов.

Источник: РИАЦ

Так, в Тракторозаводском филиале МУП «ПАТП-7» начали формировать рабочие бригады, которые будут проводить обслуживание городского транспорта в ночные часы. Такая система, по мнению специалистов, позволит обеспечить полную готовность автобусного парка уже к первому рейсу.

Отметим, что сегодня филиал обслуживает более трех десятков маршрутов, из них шесть действует на городских направлениях — это автобусы, выходящие в рейс под номерами 6, 8, 11а, 21 и 89, а еще пять доставляют горожан на дачные участки и обратно: 7э, 48, 53э, 57э и 99.

Уже с сентября техническое обслуживание и ремонт транспорта будет проводиться как в дневные, так и в ночные смены. На головном предприятии такая схема работы действует уже на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, что две трети подвижного состава волгоградского автобусного предприятия было обновлено в течение последних трех лет. Так, только в 2015—2016 годах «ПАТП-7» получило 84 современных автобуса большой вместимости, а еще 20 были поставлены в мае этого года. Все они оснащены модулями ГЛОНАСС, а в салонах установлены системы для охлаждения или обогрева воздуха, что позволяет создать комфортные условия для поездок вне зависимости от времени года.

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