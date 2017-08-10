Консервировать мусорный полигон в симферопольской Каменке начнут осенью

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже получили проект, который проходит экспертизу, и в этом году перейдем к практическому исполнению накрытия полигона. Осенью этого года полигон уже начнут засыпать и консервировать», — заверил Бахарев.

Полигон в микрорайоне Каменка (Симферополь) функционировал с 1981 года. Проект был разработан еще институтом Укркоммунпроект МЖКХ УССР и полностью себя исчерпал. При этом на момент закрытия полигон ТКО в Каменке принимал строительный мусор и грунт со всего Симферополя с 8.00 до полуночи.