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15:21 (мск), источник: РИА Крым

Консервировать мусорный полигон в симферопольской Каменке начнут осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости (Крым). Работы по консервации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в симферопольском микрорайоне Каменка планируется начать осенью этого года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже получили проект, который проходит экспертизу, и в этом году перейдем к практическому исполнению накрытия полигона. Осенью этого года полигон уже начнут засыпать и консервировать», — заверил Бахарев.

Полигон в микрорайоне Каменка (Симферополь) функционировал с 1981 года. Проект был разработан еще институтом Укркоммунпроект МЖКХ УССР и полностью себя исчерпал. При этом на момент закрытия полигон ТКО в Каменке принимал строительный мусор и грунт со всего Симферополя с 8.00 до полуночи.

В связи с тем, что полигон превысил допустимое количество принимаемых отходов, МинЖКХ и Минэкологии Крыма рекомендовали руководству администрации Симферополя до 31 декабря 2016 года прекратить эксплуатацию полигона. С марта этого года мусор из Симферополя начали свозить на полигон ТКО в селе Тургенево Белогорского района.

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