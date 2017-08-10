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15:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге 100 управляющих компаний срывают подготовку к зиме

Из-за долгов.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге 100 управляющих компаний рискуют не получить паспорта готовности к зиме из-за долгов перед энергетиками. Сумма задолженности — порядка миллиарда рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», самый злостный неплательщик — УК «Чкаловская». Она не рассчиталась с поставщиком на 172,3 миллиона рублей. Всего в районе 20 организаций не перечислили энергетикам 289 миллионов рублей.

На втором месте — Орджоникидзевский район с задолженностью в 215 миллионов. Там «УЖК ЖКО-Екатеринбург» накопила 122,2 миллиона долга.

Тройку антирейтинга замыкает Верх-Исетский район — 144,4 миллиона рублей. Самый крупный неплательщик там — «Евразийский расчетный центр» (74 миллиона рублей).

Ленинский район оказался на четвертой позиции (123,5 миллиона рублей). Основной должник там — ООО «Ремстройкомплекс»: на него приходится 70 миллионов долга.

Пятое место «заработала» для Железнодорожного района УК «Стрела» (52 миллиона рублей).

Шестая строчка черного списка — у Октябрьского района. УК и ТСЖ не перечислили 39 миллионов, из них 18 миллионов накопила компания «Пионер».

Кировский район занял седьмое место с долгом в 27,7 миллиона, из них 6,9 миллиона приходится на ТСЖ «Кедр».

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