В Екатеринбурге 100 управляющих компаний срывают подготовку к зиме

В Екатеринбурге 100 управляющих компаний рискуют не получить паспорта готовности к зиме
Как сообщили «Уралинформбюро» в
На втором месте — Орджоникидзевский район с задолженностью в 215 миллионов. Там «УЖК ЖКО-Екатеринбург» накопила 122,2 миллиона долга.
Тройку антирейтинга замыкает
Ленинский район оказался на четвертой позиции (123,5 миллиона рублей). Основной должник там — ООО «Ремстройкомплекс»: на него приходится 70 миллионов долга.
Пятое место «заработала» для Железнодорожного района УК «Стрела» (52 миллиона рублей).
Шестая строчка черного списка — у Октябрьского района. УК и ТСЖ не перечислили 39 миллионов, из них 18 миллионов накопила компания «Пионер».
Кировский район занял седьмое место с долгом в 27,7 миллиона, из них 6,9 миллиона приходится на ТСЖ «Кедр».