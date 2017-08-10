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17:39 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом построили новую пятикилометровую трассу к селу

Новая пятикилометровая трасса соединила село Белокаменка с Иловатским сельским поселением в Старополтавском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, раньше на месте трассы не было дороги с твердым покрытием, поэтому местным жителям было сложно добираться до населенных пунктов.

Отметим, что магистраль должна была быть построена в октябре 2017 года, однако, подрядчик смог возвести ее раньше времени и досрочно сдать в эксплуатацию. Добавим, что на конечной точке дороги уже установлена остановка для общественного транспорта и благоустроена прилегающая территория. По всей трассе установлены дорожные знаки и выполнена разметка.

Добавим, что в Старополтавском районе в 2018 году также планируется построить участок дороги «Верхний Еруслан — Салтово».

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