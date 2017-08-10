Дорогу к новому терминалу аэропорта «Симферополь» сдадут в декабре текущего года

Такая информация была озвучена во время визита вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина на строящиеся транспортные объекты Республики. В частности, по информации Управления информационной политики Мининформ РК, Нахлупин посетил строительство дорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки, а также подъездную дорогу к аэровокзальному комплексу.

«Сегодня на объекте работает 24 единицы техники и 43 человека. Хочу отметить, что и подрядчик (предприятие “Крым-Элит-Строй”), и все рабочие являются крымскими, мы стараемся поддерживать местные компании», — сообщил Нахлупину глава Службы автомобильных дорог РК Алексей Сафронов на строительстве подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу при этом подчеркнув, что срок сдачи объекта — декабрь текущего года.

По графику идут работы и на строительстве дороги Симферополь — Мирное — Дубки, хотя выполнять их приходится в условиях загруженности трассы, через которую в сутки проходит порядка 40 тыс автомобилей.

Виталий Нахлупин осмотрел строительство и реконструкцию автодорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки, а также подъездную дорогу к аэровокзальному комплексу.

«Проектом предусмотрено строительство транспортной развязки в двух уровнях, направление Симферополь — Мирное — Дубки будет проходить по путепроводу, т.е. движение будет идти сверху. В сторону аэропорта предусмотрено строительство пешеходного перехода с лестничными сходами и двумя лифтами для лиц с ограниченными физическими возможностями. Работы были начаты в июне текущего года, а полностью завершены будут в декабре следующего года. Стоимость данного объекта — 959 миллионов рублей», — сообщил директор компании-подрядчика ООО «Дорожно-транспортная строительная компания» Валентин Завойчинский.

После инспекции указанных дорог Виталий Нахлупин подчеркнул, что работы выполняются в срок.

«По этим объектам мы проводим совещания каждый четверг, но это кабинетная работа, а сегодня мы выехали на места и проверили ход строительства. Сегодня мы своими глазами увидели, что позитивная динамика есть. Подрядчики полностью владеют ситуацией, понимают сроки и задачи», — сказал Виталий Нахлупин.