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16:17 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

За шесть месяцев поток инвестиций в донскую столицу составил 29 миллиардов рублей

На заседании коллегии в администрации Ростова-на-Дону подвели итоги первой половины года и наметили планы на следующие шесть месяцев. Обсудили социально-экономическое развитие города и рост инвестиций.

За последние шесть месяцев поток инвестиций в донскую столицу вырос и составил 29 миллиардов рублей. По словам чиновников, это неплохой показатель. Важно, что большую часть привлеченных средств — 60 процентов — дали крупные предприятия.

Как рассказала директор департамента экономики Ростова Светлана Камбулова, за последние полгода в городе реализовано восемь инвестиционных проектов в различных сферах.

«Инвестпроекты, которые на сегодняшний день включены в перечень — а их сегодня 97 на общую сумму 284 миллиарда рублей, тоже внесли свой вклад в общий объем инвестиций», — прокомментировала директор департамента экономики администрации Ростова-на-Дону Светлана Камбулова.

Как отметили на заседании, высокими темпами в городе развивается текстильное производство, деревообрабатывающая отрасль и строительство. Темп роста — более 100 процентов. В этом году в Ростове появилось 23 новых высотных жилых дома с квартирами разного класса.

Говорили также не только о крупном бизнесе — чиновники обсудили, как развивать малый бизнес, ведь донская столица занимает сейчас шестое место в России по количеству малых и средних предпринимателей. Специально для них работает центр «Новый Ростов», который в этом году провел более двух тысяч консультаций.

Что касается перспектив, то чиновники прогнозируют до конца года около 98 миллиардов инвестиций. Ожидается что традиционно 70 процентов привлекут именно промышленные гиганты Ростова.

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