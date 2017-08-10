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16:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде берут в лизинг вторую партию скоростных трамваев

В Волгограде объявлен очередной аукцион на приобретение 10 новых скоростных трамвайных вагонов для МУП «Метроэлектротранс».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, трамваи берутся в лизинг. Стоимость контракта на пять лет составит порядка 271 миллионов рублей. Деньги будут выделены из городской казны. Поставщик вагонов станет известен уже 31 августа.

Напомним, что прием заявок для участия в конкурсе на поставку первой партии трамваев все еще продолжается.

Муниципалитет собирается закупить вагоны с двусторонним расположением дверей, предназначенные для следования как по наземным, так и по тоннельным участкам маршрута. «Новые трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления, позволяющей экономить электроэнергию», — добавили в городской администрации.

Покрытие кузова будет шумопоглощающим и теплоизоляционным. Окна трамваев сделают тонированными для защиты от солнечных лучей. В зимнее время за обогрев воздуха в салоне будут отвечать системы отопления.

Обе партии вагонов поступят в Волгоград до конца 2017 года.

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