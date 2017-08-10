В Калининград из Польши не пустили 4 тонны подозрительных макарон
В Калининград из Польши не пустили 4 тонны подозрительных макарон, сообщили в
В Калининград из Польши не пустили 4 тонны подозрительных макарон, сообщили в
Грузовик с макаронными изделиями «Рогалик» прибыл на таможенный пост в Багратионовске. Сотрудники ведомства проверили его и выявили нарушение правил перевозки.
«Так, на груз с макаронами (всего 11 тысяч пачек) отсутствовали необходимые разрешительные документы. Товар общим весом 4297 килограммов изъят», — объяснили в ведомстве.
Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 16.2 КоАП РФ.