Мэр Воронежа поручил включить соцучреждения в генплан 3 жилых кварталов

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о планировке трех территорий: квартала на улице 45-й стрелковой дивизии, на улице Саврасова и по улицам Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская. Здесь инвесторы планируют строительство многоквартирных жилых домов.

Мэр Александр Гусев заметил, что необходимо включить в генплан участки, зарезервированные под социальные учреждения. Таким образом, удастся избежать напряженности из-за нехватки объектов социальной инфраструктуры.

— Это наша задача, предусмотреть нужное количество медучреждений, школ и детских садов. Поэтому будем включать эти объекты в генплан, — процитировала пресс-служба Александра Гусева.