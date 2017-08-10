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17:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэр Воронежа поручил включить соцучреждения в генплан 3 жилых кварталов

Комиссия по вопросам строительства рассмотрела проекты планировки новых жилых кварталов на территории Воронежа. Глава города Александр Гусев поручил инвесторам уделить особое внимание объектам социальной инфраструктуры, сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг, 10 августа.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о планировке трех территорий: квартала на улице 45-й стрелковой дивизии, на улице Саврасова и по улицам Димитрова, Клинская, Окружная и Ржевская. Здесь инвесторы планируют строительство многоквартирных жилых домов.

Мэр Александр Гусев заметил, что необходимо включить в генплан участки, зарезервированные под социальные учреждения. Таким образом, удастся избежать напряженности из-за нехватки объектов социальной инфраструктуры.

— Это наша задача, предусмотреть нужное количество медучреждений, школ и детских садов. Поэтому будем включать эти объекты в генплан, — процитировала пресс-служба Александра Гусева.

Также мэр обратил внимание на участок на Левом берегу на улице Саврасова. Будущим новостройкам там предстоит соседствовать с частным сектором. Глава города поручил на стадии проектирования соблюсти все нормативы, в том числе по обеспечению необходимым количеством машиномест на парковках.

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