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17:12 (мск), источник: ТАСС

Власти Крыма сообщили о снижении цен на продукты в курортных городах

Ранее в регион отправилась инспекция ФАС.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Цены на продукты питания начали снижаться в курортных городах Крыма, куда Федеральная антимонопольная служба России направляла специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Цены на сельхозпродукцию в курортных городах Крыма значительно снизились», — говорится в сообщении правительства со ссылкой на вице-премьера региона Юрия Гоцанюка. «Цены на продукцию крымских производителей доведены до приемлемых, для этого проделана огромная работа. В курортных городах картофель в среднем стоит 25 рублей за килограмм, помидоры — от 30 рублей, арбузы — 10−20 рублей. А крымские персики можно взять от 40 рублей, виноград — от 120 рублей», — рассказал чиновник.

По его словам, снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным «за счет увеличения количества ярмарок», в том числе в выходные дни. «Это, в свою очередь, привело к росту перечня крымских сельхозтоваропроизводителей — крестьянско-фермерских хозяйств и лиц, ведущих приусадебное хозяйство, торгующих продукцией собственного производства. В результате между реализаторами сельхозпродукции установилась здоровая конкуренция, что обоснованно повлекло за собой снижение цен», — считают в правительстве Крыма.

Ранее в июле в эфире телеканала «Россия 24» глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ФАС направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей. Проверку с середины июля также проводили местные власти и прокуратура. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза.

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