Власти Крыма сообщили о снижении цен на продукты в курортных городах
Ранее в регион отправилась инспекция ФАС.
Ранее в регион отправилась инспекция ФАС.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Цены на продукты питания начали снижаться в курортных городах Крыма, куда Федеральная антимонопольная служба России направляла специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей.
Об этом в четверг сообщила
«Цены на сельхозпродукцию в курортных городах Крыма значительно снизились», — говорится в сообщении правительства со ссылкой на
По его словам, снижение цен в разгар курортного сезона стало возможным «за счет увеличения количества ярмарок», в том числе в выходные дни. «Это, в свою очередь, привело к росту перечня крымских сельхозтоваропроизводителей —
Ранее в июле в эфире телеканала «Россия 24» глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ФАС направила в Крым специальную инспекцию для выявления возможного ценового сговора местных властей и предпринимателей. Проверку с середины июля также проводили местные власти и прокуратура. Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в курортных регионах республики зачастую цены завышаются более чем в три раза.