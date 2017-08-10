Москомархитектура отобрала сто домов для исключения из программы реновации

Источник: РИА "Новости"

Как сообщалось, ранее общественное движение «Архнадзор» сформировало список из 450 объектов, попавших в списки голосования по реновации и относящихся к зданиям авторской архитектуры. Движение призвало власти города исключить эти объекты из программы реновации. Со списком работает группа, в которую вошли специалисты Мосгорнаследия, Москомархитектуры и представители «Архнадзора».

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После изучения архивных и технических записей выделено около 100 домов, которые по результатам голосования жителей попали в программу реновации, но заслуживают отдельного рассмотрения. Дома, которые вызвали вопросы у рабочей группы, было решено рассмотреть отдельно с выездом на место.

В частности, планируется сохранить — построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на ул. Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года на Каланчевской ул., здания в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и ул. Ивантеевская. Рабочая группа также рассматривает список домов, которые вошли в программу реновации решением собраний собственников. По данным «Архнадзора», за счет этого механизма список ценных объектов, которые необходимо сохранить, увеличился на 270 зданий.

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Полный список домов, которые предлагают сохранить, направят мэру Москвы Сергею Собянину. После этого будет сформирован перечень домов, которые будут расселены и реконструированы. Ранее заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отмечал, что дома, имеющие историческую ценность, но включенные в программу реновации, будут реконструироваться, а жителей переселят в новые дома.