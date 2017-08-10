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17:26 (мск), источник: Sputnik.by

Продукты подешевели в Беларуси

Минск, 10 авг — Sputnik. Дефляцию зафиксировал Национальный статистический комитет после анализа цен в июле по отношению к июню 2017 года, индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,9%.

Источник: РИА "Новости"

При этом дешевели только продукты питания. Индекс цен на продовольственные товары составил 99,3%. Непродовольственные товары и услуги традиционно дорожали, пусть и не значительно — индексы цен по этим категориям соответственно — 100,4% и 100,6%.

Тем не менее, если рассматривать изменения цен с начала года, то говорить о дефляции уже не приходится, по всем позициям наблюдается рост.

Индекс потребительских цен за семь месяцев 2017 года составил 106,8% по отношению к показателю за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2016-м подорожали и продукты (108,3%), и непродовольственные товары (103,6%), и услуги (108,5%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле по сравнению с июнем составил 100,4%, с декабрем 2016 года — 102%.

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