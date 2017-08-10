Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
В Турции в отеле избили русскую туристку
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
CМИ: Венедиктов сообщил, кто "дышит в затылок" Медведеву
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Галкин раздраженно заговорил об уходе Малахова с Первого - СМИ
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
10Перестрелка в здании Мособлсуда
18:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде обновят шесть участков трамвайных путей

Администрация Волгограда открыла электронный аукцион на поставку полукилометра трамвайных рельсов для МУП «Метроэлектротранс». Они предназначены для замены наиболее изношенных участков на разворотных кольцах, заездах в депо и крупных узлах.

Источник: РИАЦ

Как отмечено в условиях контракта, рельсы должны быть произведены не ранее текущего года. Гарантийный срок на закупку составит 12 месяцев с момента приемки новой трамвайной инфраструктуры. Заявки на аукцион принимаются до 23 августа 2017 года. Новые рельсы поступят в МУП «МЭТ» в середине осени.

Отметим, что в структуре МУП «Метроэлектротранс» действует специальная служба пути. Ее основная задача — обеспечение в любое время года исправного состояния трамвайного пути для беспрепятственного, безопасного и плавного движения подвижного состава. Работники службы пути осуществляют текущее содержание, капитальный ремонт пути и путевых устройств, а также диагностику путевого хозяйства. Оно насчитывает 139,3 км путей, из них пассажирских — 125,3 км, 8,8 км — кривые участки пути с радиусом до 200 метров, а также 214 стрелочных переводов.

Новая партия рельсов позволит заменить изношенные участки путей в Красноармейском районе на конечной остановке «Каустик», в Краснооктябрьском районе на заезде в трамвайное депо № 5 и на его территории и на кольце «Ул. Матросова» по маршруту № 13. Заменят также участки в Тракторозаводском районе на кольце стации «ВгТЗ». Новые рельсы уложат и на крупных трамвайных узлах в Ворошиловском и Дзержинском районах: на перегонах между остановками «Ул. Моздокская» и «Ул. Буханцева», «Ул. Рокоссовского» и «Областная больница». Специалисты «Метроэлектротранса» в целом обновят 500 метров трамвайных путей.

В 2017 году уже капитально отремонтированы участки трамвайного полотна в Дзержинском районе по ходу на остановку «Детский центр» от остановки «Ул. Моздокская» до остановки «Ул. Ростовская», в Красноармейском районе на остановке «Овощная база», в Краснооктябрьском районе в границах остановок «Экономико-технический колледж» и «Ул. Маршала Еременко». Кроме того, отремонтированы трамвайные переезды на улицах Елецкой, Моздокской и Ростовской в Ворошиловском районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Волгограде маршрутка столкнулась с троллейбусом: все пассажиры целы
Путин возмутился поборами за справки с лишившихся жилья людей
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
«Аэрофлот» начал суммировать багаж летящих вместе пассажиров
Поклонская обвинила Минкульт в экстремизме из-за «Матильды»
МЧС направляет вертолет на помощь застрявшему в устье реки киту
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
Суд приговорил журналиста РБК Соколова к 3,5 годам колонии
Спорт
Диаспоры РФПЛ: от бразильцев «Спартака» до аргентинцев «Зенита» Четыре аргентинца в «Зените», пять бразильцев в «Тереке» – внушительные, но не рекордные по численности клубные общины в истории РФПЛ
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь