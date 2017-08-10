В Волгограде обновят шесть участков трамвайных путей

Источник: РИАЦ

Как отмечено в условиях контракта, рельсы должны быть произведены не ранее текущего года. Гарантийный срок на закупку составит 12 месяцев с момента приемки новой трамвайной инфраструктуры. Заявки на аукцион принимаются до 23 августа 2017 года. Новые рельсы поступят в МУП «МЭТ» в середине осени.

Отметим, что в структуре МУП «Метроэлектротранс» действует специальная служба пути. Ее основная задача — обеспечение в любое время года исправного состояния трамвайного пути для беспрепятственного, безопасного и плавного движения подвижного состава. Работники службы пути осуществляют текущее содержание, капитальный ремонт пути и путевых устройств, а также диагностику путевого хозяйства. Оно насчитывает 139,3 км путей, из них пассажирских — 125,3 км, 8,8 км — кривые участки пути с радиусом до 200 метров, а также 214 стрелочных переводов.

Новая партия рельсов позволит заменить изношенные участки путей в Красноармейском районе на конечной остановке «Каустик», в Краснооктябрьском районе на заезде в трамвайное депо № 5 и на его территории и на кольце «Ул. Матросова» по маршруту № 13. Заменят также участки в Тракторозаводском районе на кольце стации «ВгТЗ». Новые рельсы уложат и на крупных трамвайных узлах в Ворошиловском и Дзержинском районах: на перегонах между остановками «Ул. Моздокская» и «Ул. Буханцева», «Ул. Рокоссовского» и «Областная больница». Специалисты «Метроэлектротранса» в целом обновят 500 метров трамвайных путей.