В аэропорту Кишинева придумали, как привлечь туристов в Молдову

Источник: Sputnik.md

Двенадцать фотографов из Италии, Польши, Румынии и Молдовы представили на видео-стене, расположенной в терминале Кишиневского аэропорта, самые лучшие фотографии молдавского края, которые отражают аутентичность и живописность нашей страны.

В республике организован фото-тур «Discover the routes of life» при поддержке «Проекта конкурентноспособности в Молдове», который финансируется USAID и правительством Швеции, в сотрудничестве с Национальным бюро винограда и вина, а также с Национальной ассоциацией въездного туризма страны.

Как подчеркнули в пресс-службе аэропорта, данный тур организован для продвижения республики как туристического направления за границей и внутри страны. Это делается с помощью пользователей сетей иностранных и местных фотографий. Необходимость этой работы здесь видят в пополнении портфолио туристических фотографий Молдовы.

«Рады, что здесь, в Международном аэропорту Кишинева, мы можем показать самые красивые туристические места Молдовы. Считаем, что цель этого фото-тура, который совершен по территории Молдовы с участием иностранных и местных фотографов, — это благородная идея — на которую нацелены и мы, — открыть Молдову для себя и туристов», — отметил гендиректор «Avia Invest» Петр Жардан.

По его словам, «компания “Avia Invest” всегда открыта и поддерживает проведение мероприятий, направленных на продвижение имиджа Молдовы» для народа республики и ее гостей.