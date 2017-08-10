В аэропорту Кишинева придумали, как привлечь туристов в Молдову
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В компании «Avia Invest», которая является администратором Международного аэропорта Кишинева, придумали способ, как привлечь в республику туристов.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. В компании «Avia Invest», которая является администратором Международного аэропорта Кишинева, придумали способ, как привлечь в республику туристов.
Двенадцать фотографов из Италии, Польши, Румынии и Молдовы представили на
В республике организован
Как подчеркнули в
«Рады, что здесь, в Международном аэропорту Кишинева, мы можем показать самые красивые туристические места Молдовы. Считаем, что цель этого
По его словам, «компания “Avia Invest” всегда открыта и поддерживает проведение мероприятий, направленных на продвижение имиджа Молдовы» для народа республики и ее гостей.