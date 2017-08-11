Источник: Reuters

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по состоянию на 1 августа составляет 7,868 млрд. рублей. Как сообщается в выписке из городской долговой книги, его объем остался неизменным с прошлого месяца.

Согласно информации, объем госдолга остался на прежнем уровне благодаря уравновешиванию уменьшения объема банковских кредитов и роста бюджетных. Так, объем муниципального долга по банковским кредитам за июль сократился на 31 млн. рублей и составил 6,269 млрд.

В свою очередь объем обязательств по кредитам из областного и федерального бюджетов вырос также на 31 млн. рублей и составил 1,599 млн. рублей. При этом большая часть бюджетных кредитов выдало федеральное правительство — 1,319 млн. рублей.