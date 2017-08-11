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10:06 (мск), источник: НТА-Приволжье

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по состоянию на 1 августа составляет 7,868 млрд. рублей

Администрация Нижнего Новгорода планирует разместить облигационный займ на 5 млрд. рублей и сроком на 5 лет.

Источник: Reuters

Муниципальный долг Нижнего Новгорода по состоянию на 1 августа составляет 7,868 млрд. рублей. Как сообщается в выписке из городской долговой книги, его объем остался неизменным с прошлого месяца.

Согласно информации, объем госдолга остался на прежнем уровне благодаря уравновешиванию уменьшения объема банковских кредитов и роста бюджетных. Так, объем муниципального долга по банковским кредитам за июль сократился на 31 млн. рублей и составил 6,269 млрд.

В свою очередь объем обязательств по кредитам из областного и федерального бюджетов вырос также на 31 млн. рублей и составил 1,599 млн. рублей. При этом большая часть бюджетных кредитов выдало федеральное правительство — 1,319 млн. рублей.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода планирует разместить облигационный займ на 5 млрд. рублей и сроком на 5 лет в сентябре-октябре 2017 года.

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