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11:13 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Кавернинском районе построят завод по производству соли

Проект строительства завода по добычи соли рассмотрят на Международном бизнес-саммите.

С 14 по 16 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде пройдет VI Международный бизнес-саммит.

По сообщению пресс службы Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, бизнес-саммит станет площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Нижегродской области и компанией «Соль Руси».

Благодаря данному соглашению, будет возможно сотрудничество при реализации инвестиционного проекта при разработке Белбажского месторождения каменной соли, а также строительство завода по производству соли.

Предполагаемый объем инвестиций по проекту сосавляет 9,2 млрд. рублей. Важно заметить, что реализация проекта повлечет за собой появление новых рабочих мест в регионе, число которых будет достигать 475.

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