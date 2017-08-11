В Кавернинском районе построят завод по производству соли

С 14 по 16 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде пройдет VI Международный бизнес-саммит.

По сообщению пресс службы Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, бизнес-саммит станет площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве между Правительством Нижегродской области и компанией «Соль Руси».

Благодаря данному соглашению, будет возможно сотрудничество при реализации инвестиционного проекта при разработке Белбажского месторождения каменной соли, а также строительство завода по производству соли.