В Кавернинском районе построят завод по производству соли
Проект строительства завода по добычи соли рассмотрят на Международном
Проект строительства завода по добычи соли рассмотрят на Международном
С 14 по 16 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде пройдет VI Международный
По сообщению пресс службы Министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области,
Благодаря данному соглашению, будет возможно сотрудничество при реализации инвестиционного проекта при разработке Белбажского месторождения каменной соли, а также строительство завода по производству соли.
Предполагаемый объем инвестиций по проекту сосавляет 9,2 млрд. рублей. Важно заметить, что реализация проекта повлечет за собой появление новых рабочих мест в регионе, число которых будет достигать 475.