В РК падает спрос на вторичное жилье, а цены в новостройках, напротив, растут

Источник: Zakon.kz

С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье — на 0,4%, сообщает Ranking.kz.

При этом индекс цен на покупку новых квартир с декабря 2016 по июль 2017 подрос на 1,3%. Эта ситуация контрастирует с картиной динамики цен на рынке жилой недвижимости в прошлом году.

Напомним, что год назад за аналогичный период цены на новое жилье упали на 1,5%. Зато стоимость вторичного жилья поднялась: на благоустроенные квартиры — на 0,7% с декабря 2015 по июль 2016, на неблагоустроенное жилье — сразу на 3,7%.

Спрос на вторичное жилье оставался низким на протяжении всех 7 месяцев текущего года. Особенно существенно за этот период цены снижались в мае (-0,2% по сравнению с апрелем). Цена перепродажи благоустроенного жилья либо не менялась, либо сокращалась на 0,1% в месяц. Небольшой рост индекса цен был замечен в июне — всего на 0,1% за месяц. Стоимость неблагоустроенного жилья за все 7 месяцев не показала никакого роста.

На степень интереса покупателей к вторичному рынку жилья в том числе влияет реализация жилищной программы «Нұрлы Жер», направленной на обеспечение жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет. Программа предусматривает комплекс меры для развития рынка жилья, в том числе — удешевление для застройщиков банковских кредитов; субсидирование ипотечных кредитов для населения; продолжение строительства кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка; развитие арендного жилья для социально уязвимых слоев населения.