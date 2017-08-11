Ход ремонтных работ проверили в Краснодаре

«Задача проводимых нами рейдов — проверить сделанное подрядчиками. Безусловно, главный критерий — качество проведенного ремонта. В частности, проверяем, насколько ровно уложен асфальт, выдерживается ли соотношение крышек на установленных люках с уровнем дороги, как нанесена разметка и выполнена установка дорожных знаков. За тем, насколько соблюдены эти и другие параметры, также следит специальная выездная лаборатория», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.