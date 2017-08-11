Ход ремонтных работ проверили в Краснодаре
Работы ведутся в рамках проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги».
Работы ведутся в рамках проекта Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги».
Специалисты городского департамента строительства проверили ход ремонта работ на дорогах Краснодара.
«Задача проводимых нами рейдов — проверить сделанное подрядчиками. Безусловно, главный критерий — качество проведенного ремонта. В частности, проверяем, насколько ровно уложен асфальт, выдерживается ли соотношение крышек на установленных люках с уровнем дороги, как нанесена разметка и выполнена установка дорожных знаков. За тем, насколько соблюдены эти и другие параметры, также следит специальная выездная лаборатория», — сообщает
Специалисты побывали с проверкой на трех участках дорожного ремонта и отметили, что при асфальтировке применяются современные материалы. Работы, несмотря на высокие температуры наружного воздуха, ведутся круглосуточно.