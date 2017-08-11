Аграрии Самарской области намерены собрать рекордный урожай озимых

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Сегодня все растениеводческие предприятия и организации губернии трудятся в полях — убирают и вывозят зерно, пашут, готовятся к севу, обрабатывают пары — идет настоящая борьба за урожай.

Общая посевная площадь в Самарской области составляет 2,05 млн га. В основном это зерновая группа — она занимает 1,125 млн га, из них 410 тыс. га — озимые, остальное — яровые. Технические культуры засеяны на площади более 600 тыс. га. Кормовая группа — в пределах 280 тыс. га. Под парами в регионе находятся около 600 тыс. га.

В регионе уже убрано 198,4 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, что составляет 18% от всех площадей зерновой группы. Валовый сбор составил 682,5 тыс. тонн. Средняя урожайность на данный момент — 34,4 центнера с гектара.

Из-за разницы в климатических условиях, в северных районах области уборочная кампания по-настоящему начинает разворачиваться только сейчас.

Уборка ранних сортов картофеля и овощей — массовый сбор начнется в сентябре. Продолжается заготовка кормов, но с началом уборки зерновых сенокос отошел на второй план.

Со следующей недели в ряде районов уже начнется сев озимых.

Вместе с тем идет уборка ранних сортов картофеля и овощей — массовый сбор начнется в сентябре. Продолжается заготовка кормов, но с началом уборки зерновых сенокос отошел на второй план. На данный момент сельхозпредприятия практически полностью обеспечили себя грубыми кормами — сена заготовлено почти 100%, сенажа — полторы нормы, идет подготовка соломы, впереди — засыпка фуража из урожая зерновых. В конце августа начнут убирать кукурузу на силос.

Как сообщает глава Хворостянского района Виктор Махов, аграрии района в день намолачивают по 8 тыс. тонн зерна.

«По данным на утро 9 августа, в районе намолочено 90 тыс. тонн, а уже 10—11 августа будет собрано 100 тыс. тонн хворостянского хлеба, — сказал он. — Если даст погода, уборочные работы будут завершены в течение 12−13 дней».

«При соблюдении всего технологического процесса, наша земля способна давать высокие урожаи — начиная от вспашки и внесения органических удобрений, продолжая борьбой с сорняками, болезнями и вредителями, и заканчивая уборкой. Помогает в этом новая высокопроизводительная техника, которая позволит нам провести уборку урожая в короткие сроки и с хорошим качеством», — подчеркнул Виктор Махов.

Виктор Махов, глава Хворостянского района: