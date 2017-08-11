Цены на гречку могут упасть

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Цены производителей на гречиху по состоянию на начало августа снизились вдвое относительно тех же дат прошлого года.

Через несколько месяцев может последовать и снижение розничных цен на гречку, но оно не будет пропорциональным из-за оптовой и розничной наценки.

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Ритейлеры обещали сделать ее минимальной. На снижение цен рассчитывают и в Минсельхозе.

О снижении цены производителей на гречиху на 51,9% говорится в справке Минсельхоза «Об изменении индексов средних цен сельхозтоваропроизводителей…», с которой ознакомились «Известия». Документ формируется по данным системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности. В справке указано, что на 3 августа цена производителей на гречиху в среднем по России составила 15,2 тыс. рублей за тонну. Это 48,1% от стоимости на 1 августа 2016 года, отмечается в документе. В нем же уточнено, что дешевле всего гречиха в Уральском федеральном округе (по 12,5 тыс. рублей за тонну), а дороже всего — в Центральном федеральном округе (по 17,9 тыс. рублей за тонну).

В Минсельхозе сказали, что «снижение цен на гречиху и гречневую крупу вызвано насыщенностью рынка продукцией отечественного производства».

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— Запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих предприятиях выше аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза на фоне высокого урожая (выше среднего за последние пять лет в 1,5 раза). В нынешнем году урожай гречихи также прогнозируется выше среднего за предыдущие пять лет на 18,6%, — сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве добавили, что «в период до конца года ожидается стабилизация и дальнейшее снижение цен в связи с поступлением на рынок нового урожая».

Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин пояснил, что снижение цен связано с прогнозируемым хорошим урожаем.

В прошлом году ожидался плохой урожай, и на этом фоне цены росли. В этом году прогнозы оптимистичные — и рынок реагирует. После сбора возможна незначительная коррекция цены вверх: производителям нужны средства на зарплаты, покупку оборудования к следующему сезону и т.д. Павел Скурихин Президент Национального союза зернопроизводителей

Он уточнил, что в этом году по сравнению с прошлым посевные площади под гречихой увеличились с 1,2 млн га до 1,6 млн га, в силу чего и прогнозируется рост ее производства. По словам эксперта, расширению площадей способствовала холодная и дождливая весна: в Сибири не успели в срок посеять пшеницу, и в ряде предприятий решили заменить ее на гречиху.

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Павел Скурихин уточнил, что вслед за снижением цен производителей может последовать снижение розничных цен на гречку. Однако оно не будет пропорциональным из-за наценок оптового и розничного звеньев, в которые входят расходы на упаковку и транспортировку продукции.

Согласно презентации председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина к заседанию итоговой коллегии Минсельхоза, наценки на сельхозпродукцию составляют от 57% до 201%.

Как ранее писали «Известия», Минсельхоз начал фиксировать снижение розничных цен на гречку с начала сентября прошлого года. Тогда крупа начала дешеветь впервые с 2015 года. Снижение цен продолжается и сейчас. По данным Минсельхоза на 7 августа, потребительская цена на гречку составила 68,28 рублей за 1 кг и снизилась по сравнению с началом 2017 года на 19,6%.

В Metro Cash & Carry полагают, что после высоких темпов роста цен произошло перераспределение спроса между культурами.

— Клиенты стали выбирать другие гарниры и основы для каш, и объем спроса снизился, — сообщили «Известиям» представители сети.

Снижение цен на гречку может вызвать рост спроса на нее, предположил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Илья Ломакин-Румянцев.

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— От производителя до розницы эта гречиха будет идти какое-то время — несколько месяцев. Сырье принимают переработчики, их издержки никак не связаны со стоимостью гречихи. Затем идут торговые дома или оптовики, и только потом товар доходит до розницы. Мы надеемся, что цена пойдет вниз и спрос повысится, — сказал Илья Ломакин-Румянцев.

Он добавил, что гречка является социально значимым и трафикообразующим продуктом, поэтому ритейлеры стараются продавать ее с минимальной наценкой.