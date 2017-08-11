Прокуратура проверит коммунальщиков онлайн

Источник: РИА "Новости"

Надзорное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг. Органы прокуратуры теперь могут, пользуясь системой, выявить нарушения в деятельности коммунальщиков.

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По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева, Генпрокуратура уже зарегистрирована в ГИС ЖКХ и получила доступ к отчетности. Сейчас проходит регистрация управлений по федеральным округам и районных прокуратур.

Эксперты уверены, что сама возможность подобного контроля должна дисциплинировать сектор ЖКХ.