Прокуратура проверит коммунальщиков онлайн
Прокуратура получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Прокуратура получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).
Надзорное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг. Органы прокуратуры теперь могут, пользуясь системой, выявить нарушения в деятельности коммунальщиков.
По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева, Генпрокуратура уже зарегистрирована в ГИС ЖКХ и получила доступ к отчетности. Сейчас проходит регистрация управлений по федеральным округам и районных прокуратур.
По статистике Генпрокуратуры РФ, за 2016 год в сфере ЖКХ выявлено более 318 тыс. нарушений. В основном это нецелевое расходование взносов жильцов и средств, полученных из бюджета.