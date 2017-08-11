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03:23 (мск), источник: Известия

Прокуратура проверит коммунальщиков онлайн

Прокуратура получила возможность следить за состоянием коммунальной отрасли с помощью государственной информационной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ).

Источник: РИА "Новости"

Надзорное ведомство подключили к закрытой части системы, где, в частности, можно изучать отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг. Органы прокуратуры теперь могут, пользуясь системой, выявить нарушения в деятельности коммунальщиков.

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По словам замглавы Минкомсвязи Михаила Евраева, Генпрокуратура уже зарегистрирована в ГИС ЖКХ и получила доступ к отчетности. Сейчас проходит регистрация управлений по федеральным округам и районных прокуратур.

Эксперты уверены, что сама возможность подобного контроля должна дисциплинировать сектор ЖКХ.

По статистике Генпрокуратуры РФ, за 2016 год в сфере ЖКХ выявлено более 318 тыс. нарушений. В основном это нецелевое расходование взносов жильцов и средств, полученных из бюджета.

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