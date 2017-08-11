«Водоканал» и «Тепловые сети» устанавливают незаконные требования — прокуратура Хабаровска

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровска проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения защиты прав инвесторов. По представлению прокуратуры из технических условий присоединения построенных зданий к сетям инженерно-технического обеспечения исключены незаконные требования, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено нарушение муниципальным унитарным предприятием г. Хабаровска «Водоканал» Свода правил 31.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация здания», требований Градостроительного кодекса РФ, а также постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Так, МУП г. Хабаровска «Водоканал» в условиях технологического присоединения объекта капитального строительства к централизованной системе водоотведения и теплоснабжения установило незаконные требования об использовании заказчиком труб, выполненных только из чугуна, а также о согласовании и утверждении документации заказчика.

Данные нарушения прокуратура выявила при изучении технических условий на подключение построенных индивидуальными предпринимателями зданий общественного питания в Индустриальном районе г. Хабаровска и торгового комплекса в микрорайоне «Ореховая сопка».

Аналогичные нарушения в части предоставления проектной документации на согласование в МУП г. Хабаровска «Тепловые сети» выявлены при изучении технических условий подключения к тепловым сетям возведенного «Приходского многоквартирного жилого дома по ул. Тургенева в Хабаровске».

С целью устранения нарушений прокурор города в адрес руководства указанных муниципальных унитарных предприятий внес представления.