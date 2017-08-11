Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
В Турции в отеле избили русскую туристку
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
8Путин выпустил мальков омуля
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
05:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВКС России получат до конца года более 70 самолетов и вертолетов

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВСК) России Виктор Бондарев сообщил в интервью газете «Красная звезда», что до конца года в части «ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств».

Источник: AP 2017

Он отметил, что сейчас в ВКС проводится работа по переоснащению воинских частей на новую и модернизированную технику «до уровня 70% от штатной численности». «Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки», — подчеркнул господин Бондарев. При этом он добавил, что при планировании модернизации основное внимание уделялось «воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы». Также главнокомандующий ВКС отметил, что государственная программа вооружений, рассчитанная на 2018 — 2025 годы, уделяет значительное внимание авиации.

Читайте также
Россия на МАКС-2017 заключила контракты на 400 миллиардов рублей
По его словам, в этом году в ВКС уже поступило около 50 единиц новой авиационной техники: это самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5−1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что новая государственная программа вооружения (ГПВ) России на 2018−2025 годы должна быть утверждена осенью. Незадолго до этого президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное перспективам развития воздушно-космических сил, военно-морского флота и ракетных войск стратегического назначения.

3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
дядя Коля
А Шойгу сказал .что армии РФ сейчас не хватает 1300 летчиков. И у нас в России осталось одно летное военное училище Качинское и одно вертолётное сызраньское...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
 Почему Владимиру Путину не давали выпустить мальков в Байкал
Поклонская: «Фильм оскверняет святыни и разжигает рознь»
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь