ВКС России получат до конца года более 70 самолетов и вертолетов

Он отметил, что сейчас в ВКС проводится работа по переоснащению воинских частей на новую и модернизированную технику «до уровня 70% от штатной численности». «Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки», — подчеркнул господин Бондарев. При этом он добавил, что при планировании модернизации основное внимание уделялось «воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы». Также главнокомандующий ВКС отметил, что государственная программа вооружений, рассчитанная на 2018 — 2025 годы, уделяет значительное внимание авиации.