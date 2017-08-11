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06:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

На произвол судьбы: в Токи Хабаровского края «управляйка» бросила дома и ушла в политику

В разгар подготовки к отопительному сезону часть поселка осталась без коммунального обслуживания.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 11 августа, AmurMedia.

В редакцию ИA AmurMedia обратились обеспокоенные жители поселка Токи. Они получили уведомление от управляющей компании, что коммунальщики больше не будут обслуживать их дома. Это известие в разгар подготовки к отопительному сезону местных жителей просто шокировало.

По словам местных жителей, подготовка домов к зиме не ведется. И что будет через 3−4 месяца, когда ударят суровые ванинские морозы, даже представить страшно.

— В почтовом ящике я обнаружила допсоглашение о расторжении договора на облуживание, — рассказывает жительница поселка Виктория Суманцева. — Там первым пунктом так и написано — в связи с выдвижением руководителя обслуживающей организации на должность главы поселка, с 1 сентября договор обслуживания расторгается. Мы не можем понять, какая связь между участием Светланы Оноховой, руководителя УК «Север» в выборах главы поселка и подготовкой старых домов к зиме. Наши неприглядные бараки не смогут украсить предвыборную программу?

По словам Виктории Суманцевой, токинцы, живущие на другой улице, получили допсоглашение другого характера. Им также сообщается, что «Север» больше не будет их обслуживать, но по причине ликвидации предприятия.

— Практически одновременно в местной газете вышло интервью со Светланой Оноховой под оптимистичным заголовком «Север» несет тепло, — продолжает Виктория. — В нем ни слова о закрытии предприятия, наоборот, речь о идет о дальнейшей работе и развитии. Это нас еще больше запутало, на вопрос, что происходит, мы ответ получить не можем.

Заметим, Токи — небольшой поселок рядом с Ванино. Там проживает чуть больше двух тысяч человек. И больше половины населения живут во временных бараках, построенных после пожара еще в 1976 году. Строили их быстро, как пирожки пекли, ставили даже без фундаментов. Предполагалось, что пострадавшие от огня жители поселка смогут в них переждать, пока для них не построят хорошие каменные дома. Но люди ждут живут в этих домах уже более сорока лет.

Особенно диссонирует качество жизни обитателей Токи с современным и прекрасно оснащенным морским портом, принадлежащим одному из крупнейших предприятий России ОАО «СУЭК». Практически все местные жители задействованы в его работе.

— Наш дом на фоне других еще приличный, — говорит Виктория Суманцева. — Фундамента, правда, нет, поэтому коммуникации никакие не подведешь. «Север» обслуживает нас с 2015 года. Мы были довольны, практически никаких аварий и проблем. Почему сейчас нас решили кинуть, непонятно.

Что будет с коммунальным хозяйством зимой пока Светлана Онохова строит политическую карьеру? Добиться внятных разъяснений, как рассказала собеседница агентства, от местной власти жители Токи не смогли. Информагентство со своей стороны направило официальный запрос в краевое министерство ЖКХ. Как только будет получен комментарий от коммунальщиков, он сразу появится на ленте новостей.

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