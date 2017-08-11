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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Перевозчики назвали себестоимость проезда в Новосибирске

Всего в Новосибирске работает 219 частных перевозчиков, в их активе 1299 единиц подвижного состава, рассказали в мэрии.

Глава департамента транспорта Роман Дронов встретился с представителями перевозчиков.

«Себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей. А новый автобус, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров, стоит более восьми миллионов рублей. Я затрудняюсь сказать, сколько лет понадобится, чтобы он себя окупил, — отметил директор ООО “Белмарс” Сергей Фурсов. — При таком тарифе на проезд нам сейчас выгоднее эксплуатировать старые автобусы, даже с учетом расходов на их ремонт и обслуживание».

На сегодняшний день в Новосибирске работают 219 частных перевозчиков. 1299 единиц подвижного состава обслуживают 55 автобусных маршрутов и 47 маршрутов маршрутных такси. По данным МКУ «ЦУГАЭТ» за июль частными перевозчиками выполнено 311 200 рейсов.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области не исключил повышение тарифа на проезд в метрополитене до 25 рублей.

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