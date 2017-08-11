Перевозчики назвали себестоимость проезда в Новосибирске
Всего в Новосибирске работает 219 частных перевозчиков, в их активе 1299 единиц подвижного состава, рассказали в мэрии.
Всего в Новосибирске работает 219 частных перевозчиков, в их активе 1299 единиц подвижного состава, рассказали в мэрии.
Глава департамента транспорта Роман Дронов встретился с представителями перевозчиков.
«Себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей. А новый автобус, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров, стоит более восьми миллионов рублей. Я затрудняюсь сказать, сколько лет понадобится, чтобы он себя окупил, — отметил директор ООО “Белмарс” Сергей Фурсов. — При таком тарифе на проезд нам сейчас выгоднее эксплуатировать старые автобусы, даже с учетом расходов на их ремонт и обслуживание».
На сегодняшний день в Новосибирске работают 219 частных перевозчиков. 1299 единиц подвижного состава обслуживают 55 автобусных маршрутов и 47 маршрутов маршрутных такси. По данным МКУ «ЦУГАЭТ» за июль частными перевозчиками выполнено 311 200 рейсов.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области не исключил повышение тарифа на проезд в метрополитене до 25 рублей.