Перевозчики назвали себестоимость проезда в Новосибирске

«Себестоимость проезда составляет порядка 28 рублей при тарифе 19 рублей. А новый автобус, приспособленный для перевозки маломобильных пассажиров, стоит более восьми миллионов рублей. Я затрудняюсь сказать, сколько лет понадобится, чтобы он себя окупил, — отметил директор ООО “Белмарс” Сергей Фурсов. — При таком тарифе на проезд нам сейчас выгоднее эксплуатировать старые автобусы, даже с учетом расходов на их ремонт и обслуживание».