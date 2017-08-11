15 павильонов демонтируют в зоне реконструкции Маратовской развязки в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

15 торговых павильонов в рамках «Формирование комфортной городской среды» демонтируют в зоне реконструкции Маратовской развязки в Иркутске. Демонтаж будет закончен в течение 10 дней. При этом предпринимателям предложат другое место размещения, поэтому рабочие места сохранятся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется в рамках муниципально-частного партнерства. Предприниматели Иркутска активно подключаются к этому процессу. Так, например, собственники земельного участка добровольно демонтируют часть павильонов рынка «Павловский».

«В последнее время изменения в плане благоустройства города и наведении порядка с нестационарными торговыми объектами становятся все заметнее. Предприниматели решили присоединится к этому процессу», — отметил генеральный директор компании «Фортуна» Михаил Замаратский.