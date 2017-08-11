Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
В партии бизнесмена РФ предложили Путину уйти с поста президента
Полицейские попались на аферах с квартирами
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировойБританский таблоид на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к войне и опубликовал «официальное руководство по выживанию» при ядерном взрыве
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
В Киеве сказали, на что ополченцы ЛДНР меняют пленных ВСУ – СМИ
Поведение Порошенко в кабине МиГ29 сняли на камеру
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
СМИ: эксперт объяснил, кому принадлежит Керченский пролив
В РФ показали корабль с изгибающейся палубой – СМИ
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Что будет с ценами на квартиры в новостройках
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8Путин выпустил мальков омуля
08:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

15 павильонов демонтируют в зоне реконструкции Маратовской развязки в Иркутске

Работы закончат в течение 10 дней.

Источник: IrkutskMedia.ru

15 торговых павильонов в рамках «Формирование комфортной городской среды» демонтируют в зоне реконструкции Маратовской развязки в Иркутске. Демонтаж будет закончен в течение 10 дней. При этом предпринимателям предложат другое место размещения, поэтому рабочие места сохранятся. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации города.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» ведется в рамках муниципально-частного партнерства. Предприниматели Иркутска активно подключаются к этому процессу. Так, например, собственники земельного участка добровольно демонтируют часть павильонов рынка «Павловский».

«В последнее время изменения в плане благоустройства города и наведении порядка с нестационарными торговыми объектами становятся все заметнее. Предприниматели решили присоединится к этому процессу», — отметил генеральный директор компании «Фортуна» Михаил Замаратский.

Как сообщила заместитель мэра — председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина, подобная договоренность — результат системной работы администрации города с бизнес-сообществом. Более того, таким образом предприниматели активно включаются в реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках муниципально-частного партнерства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Убийце иркутского адвоката в Улан-Удэ дали 12 лет строгого режима
26 торговых объектов снесли в Иркутске с начала года
Трамп поблагодарил Путина за высылку дипломатов из России
Цены на гречку в России могут снизиться вдвое
Генпрокуратура РФ получила доступ к информационной системе ЖКХ
Трамп заявил о намерении ввести режим ЧС в связи с опиоидами
Кит, севший на мель, освободился и ушел в Охотское море
ВКС России получат более 70 единиц авиации до конца года
Над Крымским мостом запретили летать ниже километра
Спорт
20 поводов смотреть новый сезон АПЛ В главных ролях – Антонио Конте, Пеп Гвардиола, Жозе Моуринью, Юрген Клопп и даже «новый Юрген Клопп»
Авто
540 тысяч рублей: новый рекорд транспортного налога на 1 машину Неназванному россиянину придется заплатить полмиллиона рублей за право владеть спорткаром
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Путин заинтересовался уплотнительной застройкой в Петербурге
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Елена Подкаминская выбрала для дочки древнее имя Звезда сериала «Кухня» поделилась подробностями родов.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь